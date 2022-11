TV Neerstedt trifft in Schwanewede auf seinen Ex-Torjäger Marcel Behlmer

Von: Jürgen Prütt

Freut sich auf das Wiedersehen mit seinem Ex-Spieler Marcel Behlmer: Neerstedts Trainer Andreas Müller. © Tamino Büttner

Neerstedt – Nach der 21:33-Packung bei Tabellenführer TV Schiffdorf muss Handball-Verbandsligist TV Neerstedt nun bei Oberliga-Absteiger HSG Schwanewede/Neuenkirchen antreten (Samstag, 18 Uhr).

In der Schwaneweder „Heidehölle“ gibt es für die Gäste ein Wiedersehen mit Tizian von Lien und Marcel Behlmer. Von Lien war in der Saison 2013/2014 unter Dag Rieken und Kai Freese für die Grün-Weißen in der Oberliga unterwegs. Vor der laufenden Spielzeit hat von Lien, dessen schon länger verletzte Freundin Fenna van Dreumel zum Kader des Frauen-Oberligisten TV Neerstedt gehört, bei den „Schwänen“ das Traineramt von Henning Schomann übernommen. Rechtshänder Behlmer heuerte im Sommer 2019 in Neerstedt an und avancierte in den beiden folgenden Spielzeiten zum erfolgreichsten Werfer. Für seinen aktuellen Club hat Behlmer in dieser Saison bisher 36-mal getroffen. Bei der jüngsten 33:34-Auswärtspleite gegen die Eickener SpVg war er mit elf Treffern bester HSG-Werfer und überzeugte mit einer perfekten Quote vom Siebenmeterstrich (8/8).

Er freue sich auf das Wiedersehen mit Behlmer und die stets gute Atmosphäre, sagt Andreas Müller. „Natürlich werden wir ein Auge auf Marcel haben. Die haben aber noch ein paar andere Spieler, die es zu beachten gilt“, weiß Neerstedts Trainer um die Stärken des Gegners.

„Für Schwanewede ist es bisher noch nicht wirklich rund gelaufen. Wollen die das graue Mittelfeld der Tabelle verlassen, dann muss langsam eine kleine Serie her“, verweist Müller auf den schwachen Saisonstart der Gastgeber. Er rechnet mit einem engen Match, „denn wir wollen unsere negative Punktebilanz ausgleichen“. Bis auf den gesperrten Spielmacher Andrej Kunz hat der 45-Jährige keine Ausfälle zu beklagen. „Alle Spieler sind an Bord – wir haben gut und intensiv trainiert“, berichtet Müller.