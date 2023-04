TV Neerstedt steht bei HSG Seevetal/Ashausen unter Zugzwang

Von: Jürgen Prütt

Im Hinspiel gesperrt: Neerstedts Regisseur Andrej Kunz kann im zweiten Vergleich mit der HSG Seevetal/Ashausen wieder mitmischen. © Tamino Büttner

Neerstedt – Durch sei sein Team mit dem Sieg noch lange nicht, hatte Trainer Andreas Müller gewarnt, nachdem die Verbandsliga-Handballer des TV Neerstedt in ihrem letzten Spiel vor der Osterpause den VfL Fredenbeck II mit 32:21 bezwungen hatten. Und tatsächlich spukt das Abstiegsgespenst acht Spieltage vor Saisonende mehr denn je beim Club aus der Gemeinde Dötlingen.

Mittlerweile ist der ATSV Habenhausen II in der Tabelle wieder an den Grün-Weißen vorbeigezogen. Aktuell ist Neerstedt Zwölfter – das reicht nicht zum Ligaverbleib. Somit stehen die Mannen um Spielmacher Andrej Kunz an diesem Samstag, 18.30 Uhr, bei der HSG Seevetal/Ashausen unter Zugzwang. „Wir brauchen nicht um den heißen Brei herumzureden: Es müssen Taten her“, ist sich Müller der Lage bewusst.

Die HSG Seevetal/Ashausen bezeichnet der Übungsleiter der Gäste als „robuste Truppe.“ Der Aufsteiger sei in der Liga angekommen. „Wir müssen ein Auge auf die starke rechte Seite mit Leon Petersen haben, dürfen aber auch den Linksaußen nicht außer Acht lassen.“ Linkshänder Petersen ist mit 168 Treffern zweitbester Torschütze der Liga hinter Michael Brack (Eickener SpVg/169). Durch zuletzt vier Siege in Folge sind die Gastgeber in der Tabelle auf Platz sechs geklettert.

Seine Crew sei bestens vorbereitet, versichert Müller. „Wir haben diese Woche gut trainiert und wissen, was auf uns zukommt. Wir fahren zuversichtlich in Richtung Hamburg und werden alles für zwei Punkte geben.“ Allerdings hat er in Florian Schrader und Stjorven Schröder zwei Sorgenkinder im Kader. „Florian macht seine alte Verletzung aus der Partie in Eyendorf noch zu schaffen, und Stjorven ist wahrscheinlich nur eine Option für die Abwehr“, erläutert Müller. Dafür ist der im Hinspiel gesperrte Andrej Kunz wieder dabei. Ohne ihren Regisseur mussten sich die Neerstedter nach einer 22:17-Führung (42.) am Ende mit einem 24:24 begnügen.

„Wir nehmen die Situation an, haben aber auch noch ein Spiel mehr als der ATSV Habenhausen II“, sagt Müller. Jammern ist ohnehin nicht die Sache des B-Lizenzinhabers: „Der Bus steht bereit, wir haben gut trainiert und sind guter Dinge.“