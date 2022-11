24:24 gegen HSG Seevetal/Ashausen fühlt sich für TV Neerstedt „wie eine Niederlage“ an

Von: Jürgen Prütt

Sonderbewacher: Neerstedts Christoph Steenken (beim Wurf) nahm HSG-Shooter Leon Petersen aus dem Spiel. © Tamino Büttner

Neerstedt – Auch ohne seinen gesperrten Spielmacher Andrej Kunz hatte Handball-Verbandsligist TV Neerstedt im Heimspiel gegen die HSG Seevetal/Ashausen lange Zeit alles im Griff. Mit 22:16 führte der Tabellensechste aus der Gemeinde Dötlingen in der 41. Spielminute. Doch die Gäste bewiesen Moral, kamen zurück und nahmen nach dem 24:24 (17:13) sogar noch einen Punkt mit auf die Heimreise.

„Wenn man dann in 20 Minuten nur noch zwei Tore wirft, darf man sich nicht wundern, dass so ein Spiel noch Unentschieden ausgeht. Am Ende reichen wir dem Gegner den kleinen Finger, und der reißt uns fast noch den ganzen Arm aus“, hatte Andreas Müller bis zur 40. Minute „ein gutes Spiel“ seiner Mannschaft gesehen. Dann sei es zu einem unerklärlichen Einbruch gekommen. „Ob frei vom Kreis oder völlig blank aus einer Kreuzbewegung heraus – wir lassen auch die klarsten Chancen aus“, ärgerte sich Neerstedts Trainer. Bei einigen Spielern sei das „Kopfkino“ angesprungen, meinte Müller: „Julian Hoffmann zum Beispiel vergibt dreimal völlig frei vom Kreis. Die Dinger macht er sonst im Schlaf rein.“

Doch Müller hatte auch anerkennende Worte für den Gegner. Als „unangenehme Truppe“ habe sich die HSG Seevetal/Ashausen präsentiert. „Die waren total fokussiert, beißen sich in das Match rein und lassen sich auch nach dem Rückstand nicht hängen“, lobte der Bookholzberger den Aufsteiger um seinen Shooter Leon Petersen. Dem vor der Partie 61-mal erfolgreichen Linkshänder in Reihen der Gäste hatte Müller in Jakob Poppe und Christoph Steenken eigens Sonderbewacher vor die Füße gestellt. Das fruchtete: In Neerstedt blieb Petersen mit drei Treffern deutlich unter seinem Schnitt.

Der TV Neerstedt hatte zunächst ein 4:0 (7.) vorgelegt. Julian Hoffmann erhöhte auf 10:3 (14.). Dann waren auch die Gäste drin im Spiel. Mit 10:7 ging die zweite Hälfte der ersten Halbzeit an den Aufsteiger. Nach Wiederanpfiff hielt der TV Neerstedt den Gegner über die Zwischenstände 19:15 (37.) und 21:16 (40.) auf Distanz. „Wenn du 20 Minuten vor dem Ende mit sechs Toren vorne liegst, dann musst du so ein Ding auch gewinnen“, unterstrich Müller. So sei es am Ende eine „gefühlte Niederlage“ gewesen, gab der Coach zu.

Tabellarisch hat das Remis keine Auswirkungen. Der TV Neerstedt fährt am kommenden Sonnabend, 12. November, 18.30 Uhr, als Sechster zum aktuellen Primus TV Schiffdorf.

Stenogramm TV Neerstedt – HSG Seevetal/Ashausen 24:24 (17:13) TV Neerstedt: Krause, Oltmanns - Ch. Steenken, Schrader (6), Poppe (1), Marcel Reuter (2), Julian Hoffmann (5/3), Bruning Bruning, Schröder (1), Auffarth, Hennken, Hülsmann (7) HSG Seevetal/Ashausen: Pape - B. Heinzelmann (7), F. Heinzelmann (6/2), Holm (2), Petersen (3), Kölln, Kuprat, Todorski, Just, Korn, Haberer (1), Keßler (2), Garbe (1) Siebenmeter: TVN 3/3, HSG 3/2 Zeitstrafen: TVN 5, HSG 5 Schiedsrichter: Jörn Guttmann/Sebastian Mike Japp Besondere Vorkommnisse: Rote Karte ohne Bericht für Jan-Niclas Keßler (HSG Seevetal/Ashausen) nach der dritten Zeitstrafe (47.)