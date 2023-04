TV Neerstedt will gegen TV Schiffdorf seine Außenseiterchance nutzen

Von: Jürgen Prütt

Bewährungschance: Youngster Tjark Müller (Bild) rückt im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten TV Schiffdorf für den verhinderten Mike Krause in den Kader des Handball-Verbandsligisten TV Neerstedt. © Sven Marquart

Neerstedt – Die Richtung stimmt wieder: Durch die Siege gegen den VfL Fredenbeck II (32:21) und die HSG Seevetal/Ashausen (23:17) haben die Handballer des TV Neerstedt die vier Abstiegsränge in der Verbandsliga Nordsee hinter sich gelassen. „Wir machen weiter einen Schritt nach dem anderen und schauen von Spiel zu Spiel“, sagt Neerstedts Coach Andreas Müller. „Damit sind wir zuletzt gut gefahren“, erläutert der Bookholzberger vor dem Heimspiel gegen den Tabellenzweiten TV Schiffdorf (Samstag, 19.30 Uhr).

Auch wenn die Rollenverteilung klar ist: Worte wie „Bonusspiel“ hört Müller vor dem Duell mit den Gästen aus dem Landkreis Cuxhaven nicht so gerne. „Wir sind bestimmt nicht der Favorit, aber wir gehen auch nicht als totaler Underdog in das Duell“, rechnet sich der B-Lizenzinhaber zumindest eine Außenseiterchance aus.

„Schiffdorf ist mit Joel Hoppe und Julian Langwucht auf den Halbpositionen extrem gut besetzt“, weiß Müller. „Hoppe kommt über seine Athletik und mit viel Power. Langwucht besticht durch seine Körpergröße und den linken Wurfarm.“ Beide Schiffdorfer Halbangreifer „werden aus der Mitte gut eingesetzt“, sagt Müller. Bei Neerstedts 21:33-Niederlage im Hinspiel langten Hoppe (162 Saisontreffer) und Langwucht (153) zusammen 18-mal hin. „Da gab es für uns aber auch gar nichts zu holen. Das war vielleicht unser schwächstes Saisonspiel“, erinnert sich Müller nur ungern an die erste Begegnung. Es gebe nicht Positives, das sein Team aus dem Hinspiel mit in den zweiten Vergleich nehmen könne.

Dennoch sieht der 45-Jährige seine Grün-Weißen nicht chancenlos. Als „Key Points“ hat Müller eine schnelle Rückwärtsbewegung und in der Abwehr die Zusammenarbeit zwischen der Mitte und den Halbpositionen ausgemacht. „Die Absprache muss stimmen. Wir wollen den Rückraum früh attackieren und vom Tor weghalten“, fordert er.

Aufsteiger Schiffdorf schickt sich an, einen Durchmarsch hinzulegen. „Das können sie auch gerne machen. Am Samstag wollen wir die Punkte aber gerne in Neerstedt behalten“, gibt sich Müller kämpferisch. Verzichten müssen die Hausherren auf die privat verhinderten Christoph Steenken und Mike Krause. Für Keeper Krause rückt Youngster Tjark Müller in den Kader.