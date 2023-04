TV Neerstedt hofft gegen HSG Schwanewede/Neuenkirchen auf große Kulisse

Von: Jürgen Prütt

Angeschlagen: Neerstedts Andrej Kunz ist gegen Schiffdorf umgeknickt. © Sven Marquart

Neerstedt – Dreimal in Folge haben die Verbandsliga-Handballer des TV Neerstedt zuletzt gewonnen. In der Vorwoche unterstrichen die Grün-Weißen ihre derzeit gute Form mit dem 23:21-Erfolg gegen den Tabellenzweiten TV Schiffdorf. Ein Ruhekissen ist der kleine Lauf jedoch nicht für die Crew von Trainer Andreas Müller. „Wir brauchen schon noch den einen oder anderen Punkt“, verdeutlicht der Bookholzberger vor dem Heimspiel gegen die HSG Schwanewede/Neuenkirchen an diesem Samstag, 19.30 Uhr. Als Zehnter des Klassements haben die Grün-Weißen sechs Spieltage vor Saisonende drei Zähler Vorsprung auf die vier Abstiegsplätze.

Sein Team sei nicht der Favorit, aber auch nicht chancenlos – mit dieser Marschroute waren die Männer aus der Gemeinde Dötlingen ins Spiel gegen den TV Schiffdorf gegangen. Vor dem Duell mit den Gästen aus dem Landkreis Osterholz sei die Ausgangslage in etwa die gleiche, findet Müller. „Schwanewede ist gut drauf und steht tabellarisch besser da als wir“, sieht der 45-Jährige die HSG um Trainer Tizian von Lien leicht im Vorteil. „Neerstedt hat zuletzt deutlich weniger Tore kassiert. Deshalb gilt es für uns, ihre Verteidigung zu knacken“, hält HSG-Teammanager Henning Schomann dem entgegen.

„Wir haben einen Doppelspieltag. Zunächst wollen wir die Frauen unterstützen und dann unseren Teil dazu beitragen, dass die Tribüne voll hinter uns steht“, hofft Müller auf eine große Kulisse. Ob es für Andrej Kunz auf dem Spielfeld ein Wiedersehen mit seinen „alten Bekannten“ gibt, ist laut Müller fraglich. „Andrej ist gegen Schiffdorf umgeknickt und klagt zudem über Rückenschmerzen“, bangt der Trainer um seinen Taktgeber. Der 30-Jährige hatte die „Schwäne“ 2020 verlassen und war zum TV Neerstedt zurückgekehrt. Das erste Aufeinandertreffen, das die HSG mit 32:30 für sich entschied, hatte Andrej Kunz aufgrund einer Rotsperre verpasst.

Nur bis zur Halbzeit war Max Hülsmann im November dabei. Neerstedts Linkshänder zeichnete per Kempatrick für die 17:16-Halbzeitführung der Gäste verantwortlich, kam dabei jedoch unglücklich auf und fiel dann verletzungsbedingt mehrere Wochen aus.

Die vergangene Trainingswoche verlief beim TV Neerstedt anders als gewöhnlich. „Einige der jüngeren Spieler konzentrieren sich aktuell auf ihre Prüfungen, und die Stammkräfte haben viel Zeit bei den Physios verbracht“, erläutert Müller. Neerstedts Coach freut sich auf das Wiedersehen mit seinem ehemaligen Schützling Marcel Behlmer. „Marcel hat uns vor zwei Jahren ja nicht im Bösen verlassen, sondern weil ihm der Aufwand zu groß geworden war. Im Hinspiel habe ich ihm zum Sieg gratuliert, am Samstag darf das gerne andersherum sein.“ Ausgerechnet Behlmer sorgte beim ersten Aufeinandertreffen 23 Sekunden vor Schluss mit seinem fünften Treffer zum 32:30-Endstand für die Entscheidung.

HSG-Torjäger Niklas Bachmann wechselt zum Oberligisten SG VTB/Altjührden Handball-Verbandsligist HSG Schwanewede/Neuenkirchen muss in der kommenden Saison auf seinen erfolgreichsten Werfer verzichten. Rechtsaußen Niklas Bachmann wechselt zur SG VTB/Altjührden. Das teilte der Oberliga-Vierte in dieser Woche mit. Der 25-jährige Linkshänder hat in der laufenden Spielzeit bislang 118 Treffer erzielt – genauso viele wie Max Hülsmann. Allerdings benötigte Neerstedts Linkshänder für diese Ausbeute nur 19 Partien, während sein Schwaneweder Pendant 21-mal zum Einsatz kam. Varels künftiger Coach Arkadiusz „Arek“ Blacha kann nun zwar mit Bachmann planen, dafür aber ohne Jonas Rohde. Der Linkshänder absolviert ein Auslandssemester an der Western Norway University of Applied Science im norwegischen Sogndal.