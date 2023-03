Abstiegskampf in Neerstedt: Verbandsligist empfängt Tabellennachbarn HSG Hunte-Aue Löwen

Von: Cord Krüger, Jürgen Prütt

Wieder voll belastbar: Neerstedts Florian Schrader (am Ball) hat seine Oberschenkelblessur auskuriert. © Tamino Büttner

Neerstedt – Abstiegskampf pur bekommen die Zuschauer an diesem Freitag ab 20 Uhr in der Neerstedter Sporthalle geboten: Die Handballer des TV Neerstedt empfangen als Tabellenelfter der Verbandsliga Nordsee die nur einen Rang besser postierte HSG Hunte-Aue Löwen zum Derby. Während die Gastgeber lediglich einen Punkt vor der Abstiegszone rangieren, beträgt der Puffer der Löwen aktuell drei Zähler.

„Alarm würde ich jetzt noch nicht schlagen, aber das kann schnell passieren“, sagt Löwen-Spielertrainer Marko Pernar: „Wir müssen vorsichtig sein.“ Dagegen hatte sein Neerstedter Kollege Andreas Müller bereits nach der 27:29-Niederlage beim MTV Eyendorf den Kampf um den Klassenerhalt ausgerufen. Sein Team habe die Zeichen der Zeit erkannt, unterstrich der Coach der Grün-Weißen vor der Partie gegen die Eickener SpVg. Doch anstatt ihr Nervenkostüm im ersten von drei Heimspielen in Folge mit etwas Zählbarem zu beruhigen, kassierten die Männer aus der Gemeinde Dötlingen gegen die ohne etatmäßigen Torhüter angereisten Gäste vor zwei Wochen nach einer 9:6-Führung noch eine bittere 24:25-Niederlage. Nachdem Linkshänder Max Hülsmann den letzten Wurf per Kempa-Trick an die Latte gesetzt hatte, war der nächste Dämpfer perfekt.

Die letzte Partie und die vergangenen Wochen seien aufgearbeitet, versichert Müller. Den Fokus auf die eigene Stärken legen – so lautet das Motto. Auf den Gegner will Müller nur kurz eingehen. „Wir schauen am Donnerstag noch kurz Video“, sagt er. Im Spiel soll der Fuß dann auf dem Gas bleiben. „Das Tempospiel haben wir zuletzt schleifen lassen“, spricht Müller ein Manko an. Im Hinspiel brachten die Neerstedter eine Fünf-Tore-Führung (23:18/49.) über die Zeit. Das 25:26 der Löwen durch Stefan Beljic in der 59. Minute war auch der Endstand.

Trotz ihrer Negativserien – beide Teams warten seit vier Spielen auf einen Sieg – waren die Abstiegsränge für den TV Neerstedt und die HSG Hunte-Aue Löwen bisher weit weg. Das hat sich mittlerweile geändert. Bis zu vier Clubs kann es in dieser Saison treffen. Darauf hat der Verband noch einmal hingewiesen. Platz zwölf wird nur bei einem Absteiger aus der 3. Liga zu einem Relegationsplatz. Momentan sieht es jedoch so aus, dass neben der HSG Nienburg (3. Liga Nord) auch der Northeimer HC (3. Liga Ost) in den Bereich des Verbandes Niedersachsen/Bremen absteigt. Dann müssten auch die Zwölften der Oberliga Niedersachsen und Nordsee direkt runter.

Am Donnerstag bangte Müller noch um zwei Akteure: „Stjorven Schröder und Andrej Kunz haben diese Woche nicht trainiert“, berichtet der B-Lizenzinhaber. Dagegen habe Florian Schrader seine Oberschenkelblessur aus der Partie in Eyendorf auskuriert und sei wieder voll belastbar.

Bei den Gästen fällt Spielertrainer Pernar wegen eines Knochenödems im Knie ebenso weiter aus wie Abwehrspezialist Dennis Wulf wegen seiner hartnäckigen Knöchelbeschwerden. „Ansonsten sind alle dabei, und ich bin froh, dass Luis Lengauer in den letzten zwei Wochen komplett mittrainieren konnte“, sagt Pernar über den Rückraummann, der wegen seines Polizeidienstes gelegentlich für die Übungseinheiten passen muss.