Movido feiern Finaleinzug beim Deutschland-Cup

Teilen

Movido freuen sich über den Finaleinzug: Hannah Freytag (v. l.), Nhi Nguyen, Lina Willms, Paula Schmidt, Steffi Kramer, Anneke von der Ecken, Sarah Beckmann und Tatjana Kasper belegten beim Deutschland-Cup den achten Platz. © SC Wildeshausen

Wildeshausen – Die Konkurrenz war groß. Dementsprechend hatten sich Movido für die deutsche Meisterschaft in Röbel an der Müritz vorsichtig das Erreichen der Zwischenrunde zum Ziel gesetzt. Tatsächlich übertraf das Gymnastik/Tanz-Ensemble des SC Wildeshausen die eigenen Erwartungen und konnte sogar den Finaleinzug in der Altersklasse 18+ feiern.

Movido hatten sich als Landesmeister für den Bundeswettkampf qualifiziert. Für die Huntestädterinnen war der Deutschland-Cup der erste Start auf nationaler Ebene seit der Coronapause.

In der Vorrunde überzeugten Sarah Beckmann, Hannah Freytag, Paula Schmidt, Nhi Nguyen, Lina Willms und Steffi Kramer das Kampfgericht mit ihrem Tanz zum Motto „Unser Klima“ und qualifizierten sich für die Zwischenrunde. Auch das Publikum war begeistert, was sich an den vielen positiven Rückmeldungen erkennen ließ.

In der Zwischenrunde kamen bei Movido auch die Ersatztänzerinnen Anneke von der Ecken und Tatjana Kasper zum Einsatz. Auch im zweiten Durchgang legten die Tänzerinnen vom SC Wildeshausen einen gelungenen Auftritt hin. Bei der Siegerehrung, zu der alle 38 Teams der drei Altersklassen einliefen, „passierte das, worauf wir gehofft, aber womit wir nicht gerechnet hatten“, sagte Tatjana Kasper, die Movido gemeinsam mit Claudia Volk trainiert. Ihre Crew hatte tatsächlich das Finale der stark besetzten Altersklasse 18+ erreicht.

Mit angezogener Handbremse feierten die Huntestädterinnen diesen Erfolg in ihrem Ferienhaus – schließlich mussten sie sich auf den nächsten Tag vorbereiten. „Relativ entspannt gingen wir zum finalen Wettkampf und freuten uns darauf, unseren Tanz noch ein letztes Mal zu zeigen“, berichtete Tatjana Kasper. Zwar blieben Movido nicht 100 Prozent fehlerfrei, warteten aber doch recht zufrieden auf die Siegerehrung. Am Ende sprang mit 13,366 Punkten der achte Platz heraus. Der Abstand zur Dance Generation vom TSV Firnhaberau (13,600) und der A-Mannschaft des TSV Stein (13,833) auf den Rängen sieben und sechs war nur gering. „Das zeigt, wie hoch das Niveau war“, erläuterte Tatjana Kasper. Den Sieg in der Altersklasse 18+ sicherte sich die Unicorn Dance Squad vom TuS Witten-Stockum (16,266) vor Fleur von der SG Sandbach (15,700) und Dance Spirit vom HTV Harrisleer Tanzverein (14,799).

Neben Movido hatte sich noch ein zweites Wildeshauser Ensemble für den Deutschland-Cup qualifiziert. Doch krankheitsbedingt mussten sich Sonadora von der Meisterschaft abmelden. „Was sehr schade war, da es vorerst ihr letzter Start gewesen wäre“, bedauerte Tatjana Kasper. Das Team mit Patricia Hünnekens, Eliesa Krüger, Leena Klopke, Sarah Beckmann, Swea Hirschberger, Insa Hohn und Kaja Fast war seit der Landesmeisterschaft vom Pech verfolgt und musste in der Vorbereitung immer wieder mit Ausfällen und Krankheiten kämpfen. „Trotzdem haben sie sich immer wieder aufgerafft und ihr Bestes gegeben. Umso trauriger, dass es dann kurz vor der Meisterschaft wieder einen Einbruch gab und Sonadora nicht starten konnten“, meinte Tatjana Kasper.