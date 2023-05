Harpstedter TB II verliert Kellerduell und bleibt auf einem Abstiegsplatz

Von: Sven Marquart

Rote Übermacht: Ippeners Jannes Pleus (2. v. r.) nimmt es hier mit drei Großenknetern auf. © Tamino Büttner

Landkreis – Der Harpstedter TB II hat im Abstiegskampf der 1. Fußball-Kreisklasse einen herben Rückschlag erlitten. Der Tabellenvorletzte verlor das Kellerduell beim Schlusslicht SF Littel mit 0:2 und hat weiterhin zwei Punkte Rückstand zum rettenden Ufer. Unterstützung bekam Harpstedt vom Samtgemeinderivalen TSV Ippener, der den TSV Großenkneten II mit 3:1 bezwang. Am oberen Ende des Klassements unterlag GW Kleinenkneten Aufstiegsanwärter Delmenhorster TB mit 0:3.

Delmenhorster TB – SV GW Kleinenkneten 3:0 (1:0): Die Gäste waren personell arg gebeutelt. Unter anderem mussten die Grün-Weißen auf Sebastian Bartelt verzichten. Dem Führenden der Torjägerliste (30 Saisontreffer) droht wegen einer Leistenzerrung das vorzeitige Saisonende. Jan Taute brachte mit einem schlechten Zuspiel Philipp Schrader in die Bredouille. Milan Heyl ging dazwischen und erzielte das 1:0 für den DTB (12.). Anschließend vergab Marvin Kohls zweimal die Chance zum Ausgleich. Delmenhorsts Elias Schröder war bei Linus Moormann komplett abgemeldet. „Das hat Linus hervorragend gemacht“, lobte GWK-Coach Michael Wennmann. Allerdings blieben Kleinenknetens Offensivbemühungen auch im zweiten Abschnitt erfolglos. Stattdessen erhöhte Heyl – für Wennmann stark abseitsverdächtig – auf 2:0 (84.). Als GWK komplett aufmachte, vollendete Omar Chikho einen Konter zum 3:0 (88.). „Die Jungs haben alles reingehauen. Mehr war einfach nicht drin“, sagte Wennmann.

SF Littel – Harpstedter TB II 2:0 (1:0): „Alle haben für uns gespielt – nur wir selbst nicht“, ärgerte sich HTB-Coach Marcus Metschulat. Da alle Konkurrenten Federn ließen, hätte seine Crew mit einem Sieg die Abstiegsränge verlassen können. Zwar erwischte die HTB-Reserve einen ganz guten Beginn. Doch dann traten drei Harpstedter im Strafraum über den Ball, was Kevin-Tim Niemann zum 1:0 für die Sportfreunde nutzte (17.). Die Gäste besaßen durchaus Möglichkeiten, wussten in Person von Nils Klaassen und Murad „Cano“ Ali aber nichts damit anzufangen. Nach einem Eckstoß köpfte Niemann das 2:0 (72.). „Sportlich fair haben wir ihn ganz allein stehen lassen“, knurrte Metschulat. Harpstedt hätte die Partie noch einmal scharf stellen können. Klaassen tunnelte Littels Keeper Kevin Schmidt, doch ein Verteidiger klärte für seinen geschlagenen Schlussmann auf der Linie (75.). Und dann fügten die Harpstedter ihrem Elfmeterdilemma noch ein weiteres Kapitel hinzu: Zwar schickte Routinier Michael Würdemann Torhüter Schmidt ins falsche Eck, doch der Ball klatschte nur an den Pfosten (90.). Es war bereits der achte (!) vergebene Strafstoß des HTB im Saisonverlauf.

TSV Ippener – TSV Großenkneten II 3:1 (0:0): „Kneten war in der ersten Halbzeit fußballerisch besser und ist unheimlich viel gelaufen“, berichtete Ippeners Spielertrainer Mike Trojan. Mit der Umstellung vom 4-4-2 auf eine 4-2-3-1-Formation mit Matthias Ideker als einziger Spitze machte er dann den richtigen Schachzug. Gleich nach Wiederanpfiff spielte Jason Sander endlich einmal seine Schnelligkeit aus und erzielte das 1:0 (48.). Wenig später nutzte Sven Pals einen Abpraller zum 1:1 (51.). „Er stand bestimmt zwei Meter im Abseits, aber Schiedsrichter Michael Koch wollte es nicht wahrhaben“, schimpfte Trojan. Doch sein Ärger war schnell verraucht, weil Edries Naurosie mit einem Steckpass Ideker in Szene setzte, der das 2:1 besorgte (53.). Kneten drückte auf den erneuten Ausgleich. Aber Ippeners Innenverteidiger Hendrik Wessel und Daniel Timmermann waren immer zur Stelle, wenn es brenzlig wurde. Der Druck wuchs noch an, nachdem Naurosie wegen gefährlichen Spiels und Spielverzögerung Gelb-Rot gesehen hatte (85.). Schließlich entschied Ideker die Partie mit dem 3:1 (90.+7). „Aufgrund der zweiten Halbzeit ist unser Sieg verdient. Aber wer weiß, wie das Spiel ausgegangen wäre, wenn sich Kneten vor der Pause belohnt hätte?“, meinte Trojan.