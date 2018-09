Monika Blömer bringt viel Erfahrung mit

Routinierte Zuspielerin verstärkt die Verbandsliga-Volleyballerinnen des VfL Wildeshausen

+ Zuspielerin Sina Meyer fehlt dem VfL Wildeshausen beim Saisonauftakt. - Foto: Westermann

Wildeshausen - In Sachen Auf- und Abstieg sind die Volleyballerinnen des VfL Wildeshausen mittlerweile echte Expertinnen. Nachdem sie sich von der Landes- über die Verbands- bis in die Oberliga hochgearbeitet hatten, ging es für sie in den beiden folgenden Jahren auf direktem Weg wieder hinunter bis in die Landesliga. Doch wie es sich für eine echte Fahrstuhlmannschaft gehört, schaffte die Crew von Trainer Gunther Wieking sofort den erneuten Sprung in die Verbandsliga. Und jetzt?