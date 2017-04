Miserable Defensivleistung brockt VfL Wildeshausen 3:5-Pleite in Bevern ein

Lukas Schneider (r.) verwandelte einen Freistoß zum frühen 1:0. Doch die Wildeshauser Führung hielt beim 3:5 in Bevern nicht lange.

Wildeshausen - Wenn eine Mannschaft auswärts drei Tore schießt, sollte das für einen oder sogar für drei Punkte reichen. „Aber wenn man sich defensiv so präsentiert wie wir, dann reicht das nicht“, knurrte Marcel Bragula nach dem 3:5 (1:1) beim SV Bevern. „Wir haben als Mannschaft schlecht verteidigt“, begründete der Trainer des Fußball-Landesligisten VfL Wildeshausen die Pleite.

Gleich vier der fünf Gegentreffer fingen sich die Krandel-Kicker nach dem identischen Strickmuster: Ballverlust, kein Druck auf den Gegner, Pass in die Schnittstelle der Abwehr, Beverns Angreifer mit Ball schneller als die Wildeshauser Verteidiger ohne – drin. So konnten Torjäger Sebastian Sander und sein Sturmpartner Sascha Thale jeweils einen Doppelpack schnüren. „Das haben sie gut gemacht und zeugt von ihrer Qualität. Bevern hat nicht umsonst die viertbeste Offensive“, meinte Bragula anerkennend. Sander hat sich offenbar auf den Wunschzettel des SV Meppen geknipst. Scouts des Regionalliga-Spitzenreiters sollen an der Calenhorster Straße unter den Zuschauern gewesen sein, um den 14-fachen Torschützen zu beobachten.

Ärger über das Ausbleiben einer roten Karte

Dabei hatte die Partie aus Wildeshauser Sicht gut begonnen: Lukas Schneider verwandelte einen Freistoß vom Strafraumeck zum 1:0 (7.). Zuvor war Ole Lehmkuhl gelegt worden. „Ole geht allein aufs Tor und wird vom letzten Mann gefoult. Mein Regelwerk sagt, dass es dafür Rot gibt“, ärgerte sich Bragula, dass Schiedsrichter Dirk Schröer (SV Adler Messingen) die Karte stecken ließ. Ohnehin währte die Freude über die Führung nur kurz, denn praktisch vom Anpfiff weg erzielte Sander das 1:1 (8.). Mit diesem Resultat waren die Gäste zur Pause gut bedient, denn Bevern hatte sich nach dem Ausgleich ein Chancenplus erarbeitet und verzeichnete durch Thale einen Lattentreffer (27.).

Der Aufsteiger erwischte auch den besseren Start in Hälfte zwei: Thale stellte auf 3:1 (49./53.). „Da haben wir uns zweimal richtig dusselig angestellt“, schimpfte Bragula. Zu allem Überfluss verletzte sich Angreifer Maximilian Seidel am Fuß und musste ausgewechselt werden, ehe Sander auf 4:1 erhöhte (60.).

Wildeshausen ließ sich nicht hängen

„Aber der Teamgeist ist absolut intakt“, freute sich Bragula. Seine Crew ließ sich nicht hängen und kämpfte unverdrossen weiter. Lennart Flege verkürzte nach einem Eckstoß auf 2:4 (65.). Dem eingewechselten René Tramitzke gelang dann sogar der 3:4-Anschlusstreffer (85.). Der Ausgleich lag in der Luft. In der 90. Minute hätte Bragula gern einen Strafstoß gehabt: Sascha Görke war beim Kopfballversuch umgestoßen worden. „Leider bleibt der Pfiff aus – ich habe da einen klaren Elfmeter gesehen“, haderte der VfL-Coach erneut mit dem Referee. Dass Bernd Gerdes in der Nachspielzeit einen Konter zum 5:3 setzte (90.+3), „war dann auch Wurscht“, meinte Bragula.

„Aufgrund der Defensivleistung haben wir verdient verloren, auch wenn wir uns toll zurückgekämpft haben und dem 4:4 sehr nahe waren“, bilanzierte Wildeshausens Übungsleiter. Obwohl der Rückstand seiner Mannen aufs rettende Ufer durch die Pleite auf nunmehr sieben Zähler angewachsen ist, beschwor er sie nach dem Abpfiff, im Kampf um den Klassenerhalt nicht aufzugeben: „Wir dürfen nicht den Fehler machen, im Kopf abzuschalten und zu sagen: Das war’s. Wir wollen so viele Punkte holen wie es geht. Wer weiß, was passiert? Vielleicht zieht ja eine Mannschaft zurück oder eine andere will nicht aufsteigen.“

mar