Carsten Mirbach steht vor seiner Feuertaufe als VfL-Coach

Von: Sven Marquart

Teilen

Zufrieden mit der Vorbereitung: Der neue VfL-Coach Carsten Mirbach. © Sven Marquart

Wildeshausen – Durch mitreißende Leistungen und den Finaleinzug bei der Europameisterschaft hat das Nationalteam in Deutschland eine Frauenfußball-Euphorie entfacht. „Ich hoffe, dass der Hype überschwappt und wir davon profitieren“, sagt Carsten Mirbach. Der 50-Jährige hat vor wenigen Wochen das Traineramt bei den Bezirksliga-Frauen des VfL Wildeshausen übernommen, nachdem der bisherige Coach Sven Flachsenberger als Co-Trainer zu den Wildeshauser Landesliga-Männern gewechselt ist. An diesem Sonntag, 13 Uhr, steht Mirbachs Feuertaufe an: Zu seiner Pflichtspielpremiere empfangen die Krandel-Kicker in der ersten Bezirkspokalrunde Landesliga-Absteiger TSV Abbehausen. „Ich hoffe, dass uns viele Zuschauer unterstützen – die Mädels haben es verdient“, wünscht sich Mirbach.

Mit seinem Einstieg und dem Verlauf der Vorbereitung ist der neue Übungsleiter jedenfalls sehr zufrieden. „Ich bin positiv überrascht, wie gut ich aufgenommen worden bin“, sagt Mirbach, der wie sein Vorgänger auf die Unterstützung von Torwarttrainer Joachim Gomez-Röttger und Betreuerin Claudia Ruhle zählen kann. Dagegen ist Flachsenbergers Assistentin Ellen Gronewold ausgestiegen. Stattdessen hat Mirbach seine Routiniers Natascha Helms und Katharina Furche zu spielenden Co-Trainerinnen gemacht. Der Konkurrenzkampf im Kader, zu dem auch wieder die reaktivierte Sofie Dier gehört, sei groß. Als eine Gewinnerin der Vorbereitung kristallisierte sich Jette Kleineidam heraus – die 17-jährige Rechtsaußen ist aus der zweiten Mannschaft aufgerückt.

Um das neue System zu verinnerlichen – die Krandel-Kickerinnen agieren künftig mit einer Dreierkette –, hatte Mirbach gleich neun Testspiele anberaumt. „Die Pöhlerei hat aufgehört. Wir versuchen jetzt, alles spielerisch zu lösen“, sagt er. Zur Generalprobe traten die Huntestädterinnen am Freitagabend beim Westfälischen Landesligisten SV Borussia Emsdetten an.

Bereits am Mittwoch hatte sich der VfL trotz der 0:5-Niederlage beim Regionalligisten ATS Buntentor gut verkauft. Allerdings musste Mirbach auch eine bittere Pille schlucken: Mittelfeldstrategin Natascha Helms zog sich in Bremen eine Knieverletzung zu. „Es ist kein Kreuzbandriss. Trotzdem muss ,Täsch‘ operiert werden. Ich rechne damit, dass sie drei oder vier Monate fehlen wird“, bedauert ihr Trainer. Dennoch ist Mirbach zuversichtlich. „Natürlich schmerzt so ein Ausfall. Aber wir haben so viel Qualität im Kader, dass wir das kompensieren können“, meint er. Das Pokalspiel verpassen ansonsten nur noch Ella Kramer (Urlaub) und Kim Funke (Leistenprobleme).