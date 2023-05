VfL Wildeshausen nimmt nach 2:1 bei TV Jahn II Platz drei ins Visier

Von: Sven Marquart

Teilen

Belohnte sich selbst: Wildeshausens Saskia Helms (vorne) erzielte den Ausgleich . © Tamino Büttner

Wildeshausen – Der Klassenerhalt ist fix. Deshalb haben sich die Bezirksliga-Fußballerinnen des VfL Wildeshausen ein neues Ziel gesetzt. „Jetzt wollen wir Dritter werden“, kündigte VfL-Coach Carsten Mirbach nach dem 2:1 (1:1)-Erfolg beim TV Jahn Delmenhorst II an.

Bei noch drei ausstehenden Spielen belegen die Krandel-Kickerinnen aktuell hinter der punktgleichen FSG Gehlenberg-Neuvrees/Hilkenbrook/Rastdorf mit 32 Zählern den fünften Tabellenplatz. Ihr Rückstand zum TV Dinklage auf Rang drei beträgt lediglich einen Punkt. Um seiner Crew einen zusätzlichen Ansporn zu geben, hat Mirbach eine Prämie ausgelobt. „Wenn wir tatsächlich Dritter werden, gebe ich 30 Liter Bier aus“, kündigte der 51-Jährige an.

Durch eine Unachtsamkeit waren die Wildeshauserinnen in Rückstand geraten. Rieke Jenin Möller ließ VfL-Keeperin Annemike Elvers beim 1:0 keine Abwehrchance (11.). Nach und nach arbeiteten sich die Gäste in die Partie und kamen kurz vor dem Halbzeitpfiff durch Saskia Helms zum verdienten Ausgleich: Die Sechserin köpfte einen Eckstoß von Femke Krumdiek zum 1:1 in die Maschen (43.). „Es hat mich gefreut, dass sich Saskia für ihren großen Aufwand belohnt hat“, sagte Mirbach.

Im zweiten Abschnitt erhöhte Wildeshausen die Schlagzahl. „Ich hatte mir die Statistik angeguckt: Jahn bekommt zum Ende hin viele Gegentore. Deshalb war ich mir sicher, dass sie das Tempo nicht halten können“, erläuterte Mirbach. Er sollte recht haben. Allerdings musste er lange auf den Siegtreffer warten. Nachdem Josephine Acikgöz, Femke Krumdiek, Viktoria Kljukina und Leni Gutsche gute Chancen ausgelassen hatten, war es schließlich Josephine Acikgöz, die den Ball per Dropkick zum 2:1 ins Netz hämmerte (90.+3), „Aufgrund der zweiten Halbzeit ist unser Sieg verdient – von Jahn kam gar nichts mehr“, sagte Mirbach.