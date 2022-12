Frauen-Bezirksligist VfL Wildeshausen verlängert mit Coach Carsten Mirbach

Von: Sven Marquart

Teilen

Vertrag verlängert: Carsten Mirbach trainiert die Bezirksliga-Fußballerinnen des VfL Wildeshausen auch in der Saison 2023/2024. © Tamino Büttner

Wildeshausen – Kurz vor dem Jahreswechsel hat der VfL Wildeshausen eine wichtige Personalie unter Dach und Fach gebracht. So werden die Bezirksliga-Fußballerinnen des Vereins auch in der Saison 2023/2024 von Carsten Mirbach trainiert. Fußballabteilungsleiter Hartmut Schwolow einigte sich mit dem 51-Jährigen nun auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit.

„Wir sind mit Carstens Arbeit und dem bisherigen Saisonverlauf sehr zufrieden. Er hat neue Impulse gesetzt. Deshalb war für uns klar, dass wir mit ihm verlängern wollen“, erklärte Schwolow. Er konnte zudem vermelden, dass auch Ralf Eckhoff als Trainer der zweiten Wildeshauser Frauenmannschaft in der 1. Kreisklasse weitermachen wird.

Carsten Mirbach hatte im Sommer die Nachfolge von Sven Flachsenberger angetreten, der nach siebenjähriger Amtszeit als Co-Trainer zu den Wildeshauser Landesliga-Männern gewechselt war. Unter Mirbachs Regie holten die Krandel-Kickerinnen aus zwölf Partien 20 Punkte (sechs Siege, zwei Unentschieden, vier Niederlagen) und rangieren zur Winterpause auf dem guten vierten Tabellenplatz. Außerdem erreichten sie das Achtelfinale des Bezirkspokals.

„Es macht Spaß! Die Fortschritte der Mannschaft sind deutlich zu erkennen. Wir haben eine wirklich gute Hinserie gespielt“, bilanziert Mirbach nach seinen ersten sechs Monaten als VfL-Coach. Für die zweite Saisonhälfte hat er sich zusammen mit seiner Crew noch einmal „die identische Punktzahl zum Ziel gesetzt“. Insgeheim liebäugelt Mirbach gar mit dem Aufstieg in die Landesliga. „Aber wir wollen der Mannschaft da keinen Druck machen.“

Neue Aufgabe: Natascha Helms hört verletzungsbedingt als Spielerin auf, bleibt der Mannschaft aber als Co-Trainerin erhalten. © Tamino Büttner

Ab sofort hat Mirbach in Natascha Helms auch offiziell eine Co-Trainerin an seiner Seite. Wegen anhaltender Knieprobleme musste die 29-jährige Mittelfeldspielerin ihre aktive Laufbahn beenden. Von ihrer Regionalliga-Erfahrung bei den SF Wüsting-Altmoorhausen und beim SV Werder Bremen sollen nun vor allem die jüngeren Akteurinnen profitieren. „Für die Mannschaft ist es natürlich traurig, dass ,Täsch‘ aufhören muss. Aber sie hat sehr viel Ahnung vom Fußball. Wir ergänzen uns gut“, freut sich Mirbach über die Unterstützung.

In den nächsten Wochen wird das Übungsleiterduo die Kaderplanung für die kommende Saison in Angriff nehmen und Gespräche mit den Spielerinnen führen. In der Winterpause wird es nach derzeitigem Stand keine personellen Veränderungen im Aufgebot geben. Am 30. Januar beginnt dann die Vorbereitung auf die Rückrunde. „Wir wollen alle Spielerinnen besser machen“, kündigt Mirbach an. Er hofft, dass sein Team „auch weiterhin vom Verletzungspech verschont bleibt“. Als Testspielgegner konnte er bereits den Landesligisten 1. FC Ohmstede, den Bremer Verbandsligisten ATS Buntentor III sowie das Spitzenduo der Bezirksliga 1 Hannover, SV Heiligenfelde und TSV Weyhe-Lahausen, gewinne. „Jetzt suche ich noch einen oder zwei Gegner, die uns fordern“, erklärt Mirbach. Auf Hallenturniere verzichtet er dagegen: „Da ist die Verletzungsgefahr zu groß.“