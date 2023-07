VfL Wildeshausen startet mit sieben neuen Spielerinnen in die Vorbereitung

Von: Sven Marquart

Sieben auf einen Streich: Wildeshausens Trainer Carsten Mirbach mit seinen Neuzugängen Eva Feldhaus (v. l.), Maren Piening, Ann-Kathrin Kröger, Katharina Stuntebeck, Alina Fenslage, Laura Clasen und Ilka Bruns. © VfL Wildeshausen

Wildeshausen – Aufschwung im Frauenfußball? „Den sehe ich zumindest im Landkreis Oldenburg überhaupt nicht“, sagt Carsten Mirbach. Immer mehr Vereine würden ihre Mannschaften abmelden oder Spielgemeinschaften bilden, meint der Trainer des Frauen-Bezirksligisten VfL Wildeshausen. „Außerdem ist es echt schwierig, neue Spielerinnen zu bekommen“, findet der 51-Jährige. Deshalb schwingt in seiner Stimme auch eine Portion Stolz mit, dass er gleich sieben Verstärkungen für die kommende Saison vermelden kann.

Drei Akteurinnen stammen allerdings aus den eigenen Reihen. Eva Feldhaus, Maren Piening und Ann-Kathrin Kröger kickten bislang für die VfL-Reserve in der 1. Kreisklasse und wollen ihr Glück nun in der ersten Mannschaft versuchen. Stürmerin Eva Feldhaus half bereits in der vergangenen Saison ein paarmal in der Bezirksliga aus. Auch Ann-Kathrin Kröger hat schon für das erste Wildeshauser Team gespielt. Nachdem die technisch versierte Mittelfeldspielerin ihre Polizei-Ausbildung abgeschlossen habe, wolle sie „nochmal angreifen“, sagt Mirbach. Dagegen ist Maren Piening noch ziemlich unerfahren. Allerdings glaubt der VfL-Coach, dass einiges an Potenzial in der Linksverteidigerin steckt.

Vom Kreisligisten RW Visbek ist Katharina Stuntebeck in den Krandel gewechselt. Sie kann sowohl in der Abwehr als auch im Tor spielen. Wahrscheinlich wird Katharina Stuntebeck zunächst zwischen den Pfosten gebraucht, denn Stammkeeperin Annemike Elvers droht noch eine Operation an ihrer verletzten Schulter.

Die drei übrigen „Neuen“ waren bislang beim FC Huntlosen aktiv. Alina Fenslage könne flexibel auf der Sechser-, Achter- oder Zehnerposition eingesetzt werden, erläutert Mirbach: „Sie hat eine gute Übersicht, ist stark am Ball und bringt uns auf jeden Fall weiter.“ Die junge Defensivspezialistin Laura Clasen sei zwar sehr laufstark, werde sich in der Frauen-Bezirksliga aber erst noch eingewöhnen müssen. Dagegen erwartet Mirbach, dass die erfahrene Torjägerin Ilka Bruns sofort eine Führungsrolle übernimmt.

Die personelle Aufstockung ist nötig, weil dem Vorjahressechsten auch ein halbes Dutzend Spielerinnen nicht mehr zur Verfügung steht. Co-Trainerin Natascha Helms und Routinier Katharina Furche haben verletzungsbedingt aufgehört. Kim Funke (Hausbau) und Ersatztorhüterin Sabrina Hansch (berufsbedingt) setzen andere Prioritäten, während Josephine Acikgöz bei der Bundeswehr von Delmenhorst nach Munster versetzt worden ist. Zudem will sich Sarah Kubitza eine Auszeit nehmen. „Aber ich gehe davon aus, dass Sarah spätestens im Winter wieder anfängt – die kann nicht ohne Fußball“, meint Mirbach, der zum Vorbereitungsstart am Dienstag 18 Spielerinnen begrüßen konnte: „Alle sind fit aus der Pause gekommen und haben Bock auf die neue Saison.“

Bevor es am 6. August im Bezirkspokal ernst wird – Gegner ist der Sieger der Erstrundenpartie zwischen der SG Hemmelte/Lastrup/Kneheim und dem SV Listrup – bestreiten die Krandel-Kickerinnen fünf Testspiele. Zunächst treten sie viermal auswärts an: beim ATS Buntentor III (Freitag, 14. Juli, 19.30 Uhr), TuS Lutten (Mittwoch, 19. Juli, 19.30 Uhr), bei der SG Holzhausen-Bahrenborstel/Barenburg II (Freitag, 21. Juli, 19.30 Uhr) und beim 1. FC Ohmstede (Sonntag, 23. Juli, 11 Uhr). Zur Generalprobe empfängt der VfL den VSK Osterholz-Scharmbeck (Sonntag, 30. Juli, 15 Uhr).