Milagro Petite vom SC Wildeshausen holen Gold beim Deutschland-Cup

Von: Sven Marquart

Teilen

Vertraten den SC Wildeshausen beim Deutschland-Cup: die Gruppen Movera (hinten von links: Tatjana Kasper, Lina Willms, Sarah Beckmann und Nhi Nyguyen), Maravilo (Mitte von links: Hannah Kayser, Teresa Hauth und Paula Schmidt) sowie Milagro Petite (vorne von links: Lu Kröger, Michelle Herbst und Merle Marie Stolle). © SC Wildeshausen

Wildeshausen – Die Kleinsten waren am Ende die Größten: Das Ensemble Milagro Petite vom SC Wildeshausen hat beim Deutschland-Cup DTB-Dance der Kleingruppen in der heimischen Gymnasiumsporthalle die Sensation geschafft und dem Sportclub den ersten deutschen Meistertitel eines Dance-Teams in seiner fast 55-jährigen Vereinsgeschichte beschert.

Milagro Petite präsentierten ihre Choreografie unter dem Titel „Wozu sind Kriege da?“ technisch sehr stark und berührten damit die Zuschauer auf der vollbesetzten Tribüne. „Die Stimmung war sehr bewegt – es sind einige Tränen geflossen“, berichtete Mitorganisatorin Tatjana Kasper. In beiden Durchgängen zeigten Merle Marie Stolle, Michelle Herbst und Lu Kröger die beste Darbietung und bekamen dafür insgesamt 37,616 Punkte von den Wertungsrichtern. Mit großem Vorsprung auf Mirage von der DJK Mainaschaff (33,198) und Felino vom TuS Meinerzhagen (31,516) sicherte sich die Crew des Trainerduos Hannah Kayser/Paula Schmidt den Titel in der jüngsten Altersklasse 11–15.

Enorm hoch war das Niveau in der stark besetzten Altersklasse 15+. „Alle Teams haben überragende Leistungen gezeigt“, sagte Tatjana Kasper. Das galt auch für die Wildeshauser Gruppe Maravilo. Hannah Kayser, Paula Schmidt und Teresa Hauth erhielten 33,816 Punkte – das reichte zu Rang fünf. Den Sieg holten Scorpio vom TuS Jahn Mönchengladbach (39,449) vor Possible vom TuS Meinerzhagen (36,550) und Relevé petit vom Oldenburger TB (35,949). „Maravilo haben super getanzt. Auch wenn sie sich eine bessere Platzierung erhofft hatten, können sie sehr zufrieden sein“, sagte Tatjana Kasper.

Sie selbst durfte sich aber über Edelmetall freuen. Gemeinsam mit ihren Teamkolleginnen Lina Willms, Nhi Nyguyen und Sarah Beckmann von Movera holte sie – wie schon im Vorjahr in Dörnhagen – erneut die Bronzemedaille in der Altersklasse 25+. Im Vergleich zur Niedersachsenmeisterschaft hatten Movera einige Veränderungen an ihrer Choreografie zum Thema „Escape Rooms“ vorgenommen. „Wir waren nicht zu 100 Prozent zufrieden. Wir hatten ein paar Fehler drin, die Punkte gekostet haben“, erklärte Tatjana Kasper. Unterm Strich standen für Movera 29,216 Zähler. Gold ging an ReMix vom TV Eschborn (31,733), Silber an Poetry in Motion von der DJK Aschaffenburg (31,465).

Großes Lob erhielt Ausrichter SC Wildeshausen nicht nur vom Publikum, sondern auch von den Verantwortlichen des Deutschen Turner-Bundes (DTB). „Es lief alles perfekt! Wir haben nur positives Feedback bekommen“, strahlte Tatjana Kasper.