Mikkel Grotelüschen mit toller Quote

Acht Platzierungen bei drei Starts / Auch Brahms holt bei Freiwasser-Meisterschaft Edelmetall

+ Tankten in der Hunte Selbstvertrauen und Kondition: die Wildeshauser Schwimmer Enno Brahms (v.l.), Thore Meyer und Mikkel Grotelüschen. Foto: Grotelüschen

Wildeshausen – Wie bereiten sich Schwimmer aus Wildeshausen auf norddeutsche Freiwasser-Meisterschaften vor? Natürlich in der Hunte! Die vielen Kilometer, die Mikkel Grotelüschen, Enno Brahms und Thore Meyer wochenlang im Flussabschnitt zwischen Pestrup und der Burgwiese heruntergespult hatten, beschrieb ihr Trainer Wolfgang Grotelüschen als ganz spezielle Erlebnisse: „Je länger der Sommer dauerte, desto mehr bekamen wir den sinkenden Wasserpegel zu spüren, sodass wir teilweise stehen konnten – aber wir haben viele neue Freundschaften geschlossen“, berichtete der Coach, der seinen für die SG Region Oldenburg startenden Sohn Mikkel sowie Enno Brahms und Thore Meyer vom SV Wildeshausen im Wasser begleitete. Die Kontakte mit den Ruderern des Wassersportvereins Wildeshausen, die diese Strecke nutzen, intensivierten sich. Sogar einige Bürger schlossen sich den Sportlern mit der Zeit an. „Mit manchen Anglern war das Verhältnis nicht so innig, weil sie befürchteten, dass wir ihnen die Fische vertreiben“, schilderte Grotelüschen schmunzelnd.