Mielcarek legt Dasenbrock lahm

Harpstedt - Von Sven Marquart. Enttäuscht ließ sich Maik Bitter in seinem Torraum auf den Hallenboden sinken. Trotz der starken Leistung ihres Keepers hatten die Regionsoberliga-Handballer des Harpstedter TB das Spitzenspiel gegen den Tabellenführer HSG Grüppenbühren/Bookholzberg III hauchdünn mit 26:27 (14:13) verloren. Auch der Meistertitel ist für Bitter und seine Teamkollegen nun außer Reichweite.

„Schade“, sagte HTB-Trainerin Désirée Görzel, „zumindest einen Punkt hätten wir gerne mitgenommen.“ Beim Stand von 23:26 (58.) schien die Partie aus Sicht der Gastgeber bereits verloren. Doch dann verwandelte Bernhard Dasenbrock drei Siebenmeter, unterbrochen durch das 27:25 (59.) von Ralph Ohlebusch. Ein Zähler war plötzlich wieder zum Greifen nahe. Tatsächlich erkämpften sich die Harpstedter wenige Sekunden vor Schluss noch einmal den Ball, kamen aber nicht mehr in eine aussichtsreiche Position, so dass HSG-Schlussmann Sascha Dellwo keine Mühe hatte, Dasenbrocks Verzweiflungswurf ins Toraus zu lenken.

„Mit unserer defensiven 5:1-Abwehr war ich sehr zufrieden. Dafür fehlte uns im Angriff die Durchschlagskraft“, betrieb Désirée Görzel Ursachenforschung. Tatsächlich legte ihr HSG-Kollege Gerold Steinmann die Harpstedter Offensive in der zweiten Halbzeit durch die Manndeckung von Sebastian Mielcarek gegen Toptorjäger Dasenbrock (147 Saisontreffer) weitgehend lahm. „Dadurch ist ein Bruch in unser Spiel gekommen. Wir hatten eigentlich Mittel dagegen, haben es aber nicht mehr geschafft, in die Nahwurfzone zu kommen. Außerdem haben wir ein paar freie Dinger verballert“, erläuterte Désirée Görzel.

Das hatte im ersten Durchgang noch ganz anders ausgesehen. Zwar musste sich der HTB auch da schon jeden Treffer gegen die beste Defensivabteilung der Liga hart erarbeiten, dafür stimmten Wurfauswahl und Abschlussquote. Mit drei Treffern in Serie besorgten Dasenbrock, Lutz Menkens und Sören Meyer den Hausherren vor gut 50 Zuschauern sogar ein Vier-Tore-Polster (12:8/25.). Diesen Vorsprung gab der HTB in den letzten Minuten vor der Pause etwas zu leicht aus der Hand. Mit Ablauf der Uhr verkürzte Werner Dörgeloh für die Gäste auf 13:14.

Im zweiten Abschnitt glichen die HSG-Routiniers durch Sebastian Mielcarek zum 15:15 (35.) aus und übernahmen beim 19:18 (42.) durch Stefan Buß erstmals seit dem 6:5 (15.) von Frank Rais wieder die Führung. Nachdem Patrick Gralla per Siebenmeter auf 23:23 (52.) gestellt hatte, verschafften Andreas Menkens und Dörgeloh (2) dem Spitzenreiter den entscheidenden Vorteil.

„Am Ende hat die glücklichere Mannschaft gewonnen. Bernhard Dasenbrock hat uns alles abverlangt. Zum Schluss sind ihm ein wenig die Körner ausgegangen. Wir hatten die etwas breitere Bank“, erklärte Steinmann. Seine Crew steuert weiter auf Titelkurs, würde jedoch „wahrscheinlich nicht aufsteigen“ wollen: „Bei uns sind einige schon über 50 – das wäre nicht realistisch.“ Deshalb sollte auch die Vizemeisterschaft für den HTB noch ein lohnendes Ziel sein. „Dafür müssen wir unsere letzten beiden Spiele in Augustfehn und gegen den BTB gewinnen – das ist unser Job“, betonte Désiree Görzel.