Michaela Grzywatz stabilisiert Ahlhorns Spiel

Von: Sven Marquart

Durchwachsener Heimspieltag: Laura Koletzek holte mit dem TV Brettorf einen Sieg und eine Niederlage. © Uwe Spille

Brettorf/Ahlhorn – Mit je einem Sieg und einer Niederlage sind die Faustballerinnen des Ahlhorner SV und TV Brettorf in die Rückrunde der 1. Bundesliga Nord gestartet. Ahlhorn verlor das Verfolgerduell gegen den TV Jahn Schneverdingen trotz einer 2:0-Satzführung mit 2:3, bog dafür aber einen 1:2-Satzrückstand gegen den VfL Kellinghusen zu einem 3:2-Erfolg um. Brettorf zog gegen den TK Hannover wie im Hinspiel mit 2:3 den Kürzeren, gab sich beim 3:0 gegen den TSV Essel aber keine Blöße.

TV Jahn Schneverdingen – Ahlhorner SV 3:2 (8:11, 7:11, 11:8, 11:9, 11:7): Im ersten Spiel des Tages offenbarte Schneverdingen große Probleme mit dem Hallenboden und unterlag Gastgeber Kellinghusen glatt mit 0:3. „Da habe ich gedacht, es könnte was für uns gehen“, sagte ASV-Spielertrainerin Janna Köhrmann. Tatsächlich ging für ihre aus Mieke Kienast, Jordan Nadermann, Sarah Albrecht, Michaela Grzywatz und Felicia Gißler bestehende Formation einiges. Aber nach dem Gewinn der ersten beiden Sätze „ging uns ein bisschen die Power aus“, sagte Janna Köhrmann. Deshalb schlugen ihre Angreiferinnen Mieke Kienast und Jordan Nadermann nun vermehrt kurze Bälle. „Dadurch ist Schneverdingen besser ins Spiel gekommen“, meinte Janna Köhrmann. Und nicht nur das: Die „Heidschnucken“ drehten die Partie.

VfL Kellinghusen – Ahlhorner SV 2:3 (7:11, 13:11, 11:5, 3:11, 6:11): Der ASV kam nicht richtig in Tritt, was auch durch die Hereinnahme von Tokessa Köhler-Schwartjes nicht besser wurde. Im vierten Satz beorderte Janna Köhrmann dann Michaela Grzywatz nach vorne rechts, zog Mieke Kienast nach hinten und übertrug Jordan Nadermann die Hauptverantwortung im Angriff. Die richtige Entscheidung. „Michi hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt. Sie war unglaublich stabil“, lobte Janna Köhrmann die Nationalspielerin. Mit 14:6 Punkten ist der ASV als Tabellenzweiter weiter gut im Rennen um die DM-Qualifikation.

TV Brettorf – TK Hannover 2:3 (11:9, 3:11, 9:11, 11:8, 8:11): „Nach der Niederlage im Hinspiel waren wir sehr motiviert und wollten unbedingt gewinnen“, sagte Brettorfs Nationalspielerin Ida Hollmann. Allerdings haperte es bei der Umsetzung. Zwar konnten Laura Marofke, Karen Kläner, Laura Cording, Jule Weber und Ida Hollmann den ersten Satz gewinnen. Doch dann drückte TKH-Angreiferin Stine Burghardt der Partie ihren Stempel auf. Laura Koletzek kam im zweiten Durchgang für Laura Cording in die Partie. „Wir waren nicht so konstant wie erhofft und haben aus der Angabe nicht genug Druck gemacht“, sagte Ida Hollmann, die im fünften Satz auf die Mittelposition wechselte. Die fünfte Saisonniederlage ihres Teams konnte sie aber auch nicht verhindern.

TV Brettorf – TSV Essel 3:0 (11:3, 11:6, 11:6): Die Pflichtaufgabe gegen das Schlusslicht erfüllten die Brettorferinnen dann souverän. Essel erzeugte nur wenig Druck. „Wir wurden kaum gefordert“, meinte Ida Hollmann nach der Partie.