Michael Kunsch hat immer eine gute Idee

Wildeshausen - Ein zweites Mal hat sich der Tabellenführer von den Regionsoberliga-Handballern der HSG Harpstedt/Wildeshausen nicht in die Suppe spucken lassen. Nach dem 33:32-Erfolg im Hinspiel musste sich die Crew von HSG-Coach Tim Remme dem VfL Oldenburg nun mit 23:32 (9:13) geschlagen geben.

„Aber das Ergebnis fühlt sich komischerweise nicht wie eine Niederlage an. Die Jungs haben gekämpft, sich ganz anders präsentiert als in der Vorwoche beim 27:39 in Hude“, meinte Remme, der auf Kevin Martens und Henning Fastenau verzichten musste. Timo Kern ging krankheitsgeschwächt in die Partie.

„Der VfL war einfach besser. Sie stehen nicht ohne Grund da oben“, musste Remme zugeben. Der 36-Jährige hatte geahnt, dass der Spitzenreiter mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch antreten und auf Revanche brennen würde. Trotzdem kamen die Gäste gut ins Spiel und führten nach Treffern von Bernhard Dasenbrock und Henning Meyer mit 2:1 (6.).

Zunächst dominierten aber die Abwehrreihen. Zur Pause hieß es 13:9. „Wir waren immer in Schlagdistanz, haben uns das Leben aber selbst unnötig schwer gemacht, indem wir vorne die Bälle einfach weggeschmissen haben“, ärgerte sich Remme. Die Fehler seines Teams nutzten die Oldenburger, um ihr Tempospiel aufzuziehen.

Auch nach dem Seitenwechsel ließen sich die Gäste nicht abschütteln. Michael Kunsch hatte im Rückraum immer wieder eine gute Idee, so dass „Hardy“ Dasenbrock auf 16:18 verkürzen konnte (38.). Die große Chance zum Anschlusstreffer vergab der Tabellenfünfte dann kläglich. „Wenn wir das Ding reinmachen, wäre es eng geworden“, bedauerte Remme. Stattdessen gelang seinen Schützlingen zwischen der 40. und 45. Minute kein Treffer. Das nutzten die Hausherren, um auf 23:18 davonzuziehen.

Beim 19:26, zehn Minuten vor dem Ende, beschlossen Remme und seine Co-Trainerin Desirée Görzel, verschiedene Deckungsvarianten zu testen. Diese „Experimente“ führten jedoch zu weiteren Gegentoren. „Sei’s drum. Das Spiel haben wir vorne verloren. Aber das Auftreten der Mannschaft war gut. Der nötige Biss war da. Schade, dass man sich dafür nichts kaufen kann, aber es geht weiter“, bilanzierte Remme.

HSG Harpstedt/Wildeshausen: Bitter, Töllner - Menkens (1), Kern, S. Meyer (2), Dasenbrock (7), Gralla (6/4), Witscher, Kunsch (3), H. Meyer (2), Grabert, Bovensmann (2), Gröper.