Meyer und Kramer wagen den Sprung

Oberligist VfL Wildeshausen strebt Klassenerhalt an

+ © Tamino Büttner Außer Gefecht: Mittelblocker Marek von der Mehden laboriert an einer Sehnenverletzung und steht dem VfL Wildeshausen aktuell nicht zur Verfügung. © Tamino Büttner

Wildeshausen – Für die Volleyballer des VfL Wildeshausen geht es auch in der neuen Oberliga-Saison primär um den Klassenerhalt. Um dieses Ziel zu erreichen, haben sie sich breiter aufgestellt. Dafür sorgen Bennet Meyer und Felix Kramer, die vom SC Twistringen zum Vorjahressechsten gewechselt sind. Das Duo wagt den Drei-Klassen-Sprung aus der Bezirks- in die Oberliga, um sich weiterzuentwickeln.

Mit Bennet Meyer haben die Wildeshauser ab sofort eine Alternative auf der Zuspielposition, was VfL-Spielertrainer Frank Gravel entlastet. Der sprunggewaltige Felix Kramer soll den Wildeshauser Mittelblock verstärken. Allerdings fällt Kramer mit einem gebrochenen Handgelenk noch längere Zeit aus. Gleiches gilt für Mittelblocker Marcel von der Mehden, der an einer Sehnenverletzung an einem Finger laboriert. „Dadurch ist es schwierig, sich als Mannschaft zu finden und einzuspielen“, erläutert Gravel. Denn nicht nur Zuspieler Meyer muss Bindung zum Team bekommen. Außerdem sollen mehrere Akteure auf neuen Positionen eingesetzt werden.

Um die Klasse zu halten, müssen die Wildeshauser mindestens zwei Mannschaften hinter sich lassen. Dafür dürften hauptsächlich Aufsteiger VG Delmenhorst/Stenum, der TSV Winsen/Luhe, die SG Ofenerdiek/Ofen und die VSG Ammerland II infrage kommen. „Das Potenzial zum Klassenerhalt hat der Kader auf alle Fälle, wie er bereits in der letzten Saison gezeigt hat“, ist Gravel überzeugt. Als Meisterschaftsfavoriten hat er den FC Schüttorf 09 II und den Oldenburger TB II auf dem Zettel.

Zur Vorbereitung auf die Oberliga-Spielzeit 2023/2024 richtet der VfL Wildeshausen am Sonntag, 3. September, ab 10 Uhr in der heimischen Realschulsporthalle ein Vorrundenturnier des Verbandspokals aus. Dabei treffen die Gastgeber auf die beiden Verbandsligisten DJK Füchtel Vechta und Bremen 1860 II. Der Sieger dieses Turniers qualifiziert sich für die Endrunde um den NWVV-Pokal, in dem Mannschaften aus den Ober- und Verbandsligen antreten dürfen. Vom Papier her sind die Wildeshauser Favorit. Allerdings werden sie den Pokal hauptsächlich dazu nutzen, möglichst viele Varianten auszuprobieren.

Darüber hinaus hat Gravel zwei Trainingsspiele für seine Crew vereinbart. In der vergangenen Woche traten die Huntestädter gegen eine Auswahlmannschaft der Polizeidirektion Oldenburg an. Am Dienstag, 5. September, testen sie dann gegen den Landesligisten SG Findorff.

Zum Oberliga-Auftakt muss der VfL Wildeshausen am Samstag, 16. September, 15 Uhr, bei der SG Buxtehude-Altkloster antreten. „Gegen Buxtehude mussten wir in der letzten Saison gleich zwei Niederlagen einstecken. Somit haben wir etwas gutzumachen“, betont Gravel. Der 57-Jährige hofft, dass die Vorbereitungszeit bis zum Saisonstart ausreicht, „um ohne die verletzten Spieler eine schlagkräftige Mannschaft zu formen, die Buxtehude am ersten Spieltag Paroli bieten kann“.