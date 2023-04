Leidenschaftlich kämpfender VfL Wildeshausen unterliegt SV Bevern mit 0:2

Von: Sven Marquart

Bestach durch hohe Laufbereitschaft und gutes Zweikampfverhalten: Wildeshausens Sechser Fynn Meyer erstickte viele brenzlige Situationen bereits im Keim. © Sven Marquart

Wildeshausen – Schon im Hinspiel hatten die Landesliga-Fußballer des VfL Wildeshausen den SV Bevern kräftig geärgert und dem Favoriten ein 0:0 abgerungen. Auch im zweiten Vergleich gab der Tabellenvorletzte dem amtierenden Bezirkspokalsieger eine harte Nuss zu knacken, musste sich letztlich aber mit 0:2 (0:1) geschlagen geben.

Trotz der Niederlage – es war bereits die 17. in der laufenden Saison – war Marcel Bragula nicht unzufrieden. „Heute muss man Ergebnis und Leistung getrennt voneinander betrachten. Unter den gegebenen Umständen haben wir ein richtig gutes Auswärtsspiel gezeigt gegen einen Gegner, der annähernd in Bestbesetzung angetreten ist. Und wir müssen nicht unbedingt als Verlierer vom Platz gehen“, meinte der VfL-Coach. Seine Crew habe mit einer Leidenschaft gespielt, „die ich mir in dieser Saison öfter gewünscht hätte“, sagte Bragula.

Die Gäste mussten 15 Ausfälle verkraften. Am Spieltag hatte sich auch noch Marcel Mirsa abgemeldet, nachdem er sich bei den A-Junioren verletzt hatte. Doch die Wildeshauser Rumpfelf brachte die Platzherren in ihrer 3-4-2-1-Formation förmlich zur Weißglut. „Damit ist Bevern überhaupt nicht klargekommen“, freute sich Bragula, dass sein Plan aufging. Der designierte Absteiger machte die Räume eng, ohne sich dabei einzuigeln. „Wir haben schon Mittelfeld-Pressing gespielt“, betonte Bragula. Mit großer Laufbereitschaft und gutem Zweikampfverhalten erstickte Fynn Meyer viele Situationen schon im Keim, bevor sie gefährlich werden konnten. „Fynn hat das toll gemacht! Er hat einiges weggeräumt“, lobte Bragula seinen Sechser.

Der 48-Jährige freute sich zudem, dass seine Youngster Noah Richter und Luke Berger weitere Landesliga-Minuten sammelten. Allerdings agierte Richter, der wegen seiner lädierten Nase mit einer Gesichtsmaske spielte, die ihn merklich behinderte, beim ersten Gegentreffer zu brav. „Da muss Noah durch ein taktisches Foul die Umschaltsituation unterbinden“, sagte Bragula. Stattdessen konnte Nico Thoben Tempo aufnehmen. Über Lennart Blömer landete der Ball bei Bernd Gerdes, der das 1:0 erzielte (42.). „Bis dahin haben wir nichts zugelassen. Wenn das Tor nicht fällt, kann das Spiel auch in die andere Richtung laufen“, war Bragula überzeugt.

Gut möglich. Denn auch die Wildeshauser besaßen Chancen. So traf Alexander Dreher nach Ablage von René Tramitzke nur die Latte (45.). Und Michael Eberle schoss lediglich ganz knapp vorbei (58.). Kurz darauf entschied Beverns individuelle Klasse die Partie: Der drittligaerfahrene Gerdes lupfte den Ball über die VfL-Abwehr, und Thoben, der im Sommer zum Regionalligisten TuS BW Lohne wechselt, knallte die Kugel mit dem ersten Kontakt zum 2:0 ins Tor (63.).

„Ich will aber nicht von einem unverdienten Sieg für Bevern sprechen – das Ergebnis geht schon in Ordnung so“, erklärte Bragula. Derweil ist der Rückstand seines Teams zu den Nichtabstiegsplätzen neun Spieltage vor Saisonschluss auf 14 Punkte angewachsen.

Stenogramm SV Bevern – VfL Wildeshausen 2:0 (1:0) SV Bevern: Puncak - Wichmann, Bramscher (65. Gorzolka), Gerdes, Thoben, Thale (68. Heitgerken), Blömer (77. Sander), Schockemöhle, Hoffmann, Tepe (46. Kühling), Kalvelage VfL Wildeshausen: Göretzlehner - Berger (72. Stubbmann), Kleingärtner (77. Glück), Hehr, Kant, Eberle, Stolle, Tramitzke (77. Pleus), Dreher, Meyer, Richter (46. Lehmkuhl) Tore: 1:0 (42.) Bernd Gerdes, 2:0 (73.) Nico Thoben Schiedsrichter: André Eikens (SV Meppen)