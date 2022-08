VfL Wildeshausen muss beim Titelfavoriten Hansa Friesoythe antreten

Von: Sven Marquart

Sein Landesliga-Debüt lässt hoffen: Fynn Meyer überzeugte gegen Firrel als Sechser. © Sven Marquart

Wildeshausen – Das war so nicht geplant: Nach acht Jahren beim VfL Oythe ist Marcel Hesselmann in diesem Sommer zum VfL Wildeshausen zurückgekehrt, um dort mit seinen Freunden aus der dritten Mannschaft in der 1. Kreisklasse zu kicken. Doch am vergangenen Freitag fand sich der 28-Jährige prompt in der Startelf des Wildeshauser Landesliga-Teams wieder. Aufgrund der zahlreichen Ausfälle im Defensivbereich hatte Trainer Marcel Bragula den Innenverteidiger gebeten, beim Saisonauftakt auszuhelfen. Hesselmann sprang ein und zeigte beim 1:1 gegen GW Firrel eine starke Leistung.

„Marcel war schon nach wenigen Minuten mein spielender Co-Trainer. Er ist auch ohne Vorbereitung topfit. Ich würde ihn sofort mit Kusshand nehmen“, erklärt Bragula. Trotzdem verzichtet er darauf, den erfahrenen Abwehrrecken für die Auswärtspartie beim SV Hansa Friesoythe an diesem Freitag, 19.15 Uhr, erneut anzusprechen. „Marcel wäre sonst festgespielt“, erläutert Bragula. Er akzeptiert Hesselmanns Entschluss, den Trainingsaufwand reduzieren zu wollen.

Dabei kneift es bei den Krandel-Kickern auch vor der Auswärtspremiere personell gerade hinten weiter kräftig. Marius Krumland und Philip Kleingärtner sind angeschlagen, Fyonn Rothe weilt im Urlaub. Als einziger nomineller Innenverteidiger ist Jendrik Löschner voll einsatzfähig. Da Mattes Hehr zu Wochenbeginn krank das Bett hütete, bleiben dessen Sechserkollegen Alexander Kupka, Christoph Stolle und Fynn Meyer als Alternativen für die Abwehrzentrale. Meyer, der vom Kreisliga-Meister TSV Großenkneten zum VfL gewechselt war, hatte gegen Firrel sein erstes Landesliga-Spiel gemacht – und voll überzeugt. „Das war eine Topleistung! Fynn ist jetzt schon eine echte Option“, lobt Bragula.

Es gibt also durchaus Lichtblicke, nachdem die Krandel-Kicker das schier unfassbare Verletzungspech aus der vergangenen in die neue Saison mitgenommen zu haben scheinen. Eigentlich hatte sich Bragula vorgenommen, die zahlreichen Ausfälle „nicht mehr zu kommentieren“. Doch was soll er machen, wenn ihm in Maximilian Seidel, Ole Lehmkuhl, Duc Nguyen, Jan Stubbmann, Janne Ole Kay, Steven Müller-Rautenberg, Robin Ramke, Marco Nakelski, Fynn Theuser und Noah Richter ein gutes Drittel seines Aufgebots gar nicht zur Verfügung steht und weitere Akteure nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte sind? „Das nagt an mir. Vor dem Firrel-Spiel konnte ich nachts nicht schlafen“, gewährt Bragula Einblick in seine Gefühlswelt. Durch die Aufstockung des Kaders sollten Personalsorgen eigentlich der Vergangenheit angehören. „Auf dem Papier sieht das gut aus, aber wir kriegen die Bande nicht auf den Platz“, seufzt der 47-Jährige.

Trotzdem haben die Wildeshauser schon oft genug bewiesen, dass sie auch mit den Spitzenmannschaften der Landesliga mithalten können. Und dazu zählt der nächste Gegner zweifellos. „17 von 18 Trainern würden sagen, dass Hansa Friesoythe der Topfavorit auf den Titel ist“, unterstreicht Bragula. Mit den Verpflichtungen von Mittelfeldspieler Jannik Hoormann (SV Sparta Werlte) und Angreifer Benny Boungou (SV Altenoythe) hat Hansa-Coach Hammad El-Arab den Weggang von Torjäger Robert Plichta (SV Petersdorf) mehr als kompensiert. Trotzdem kam Friesoythe zum Saisonstart gegen Aufsteiger SV Wilhelmshaven nicht über ein 3:3 hinaus, was sich nach dem 0:3-Rückstand aber eher wie ein gewonnener Punkt anfühlte.

Bragula ist klar, dass seine Crew „wieder einen perfekten Tag haben“ muss, um an der Thüler Straße etwas Zählbares zu holen. Das gelang im Vorjahr beim 2:2 (nach 2:0-Führung). Das Rückspiel konnten die Kreisstädter auf dem Kunstrasen in Großenkneten sogar mit 2:1 für sich entscheiden. „Jeder Punkt ist wichtig“, betont Bragula. Denn obwohl am Saisonende sechs Teams die Landesliga verlassen müssen, kann er keinen eindeutigen Abstiegskandidaten ausmachen.