Dirk Meyer und Frank Gravel setzen noch einen drauf

Hamburger Landesmeister: Dirk Meyer (l.) und Frank Gravel vom VfL Wildeshausen gaben bei ihrem Turniersieg in Eimsbüttel keinen Satz ab. © VfL Wildeshausen

Wildeshausen – Ihr sechster Platz bei der westdeutschen Meisterschaft in Duisburg war schon stark. Jetzt haben Dirk Meyer und Frank Gravel noch einen draufgesetzt: Das Beachvolleyball-Duo vom VfL Wildeshausen triumphierte bei der Hamburger Ü 53-Landesmeisterschaft und sorgte so für eine faustdicke Überraschung.

„Mit etwas Pech hätten wir bei dem Turnier gar nicht starten dürfen, da das Teilnehmerfeld zunächst auf zwölf Mannschaften begrenzt war. Erst durch die Erweiterung auf 16 Teams haben wir auf den letzten Drücker noch die Zusage bekommen“, berichtete Gravel. Letztlich traten in Eimsbüttel 15 Gespanne an. Gespielt wurde im Double-Out-Modus.

Zum Auftakt trafen Meyer/Gravel auf die an Position zehn gesetzten Bremer Andreas Gronwald und Axel Thuernagel, mit denen sie in der Halle bereits in einem Team gespielt hatten. Trotz des pünktlich zum Spielbeginn einsetzenden Regens und einiger Windböen behielten die Huntestädter den Überblick und den Ball unter Kontrolle. So siegten sie klar mit 2:0 (15:9, 15:5).

In der folgenden Partie mussten sich Meyer/Gravel erst einmal an die unorthodoxe Spielweise von Heiko Hadler und Viktor Schellenberg (Spvg. Este 06/70/SC Vier- und Marschlande) gewöhnen, weil viele erste oder zweite Bälle direkt zurückkamen. Trotzdem konnten die Wildeshauser den ersten Satz knapp gewinnen. Im zweiten Durchgang waren sie dank ihrer guten Aufschläge klar überlegen und gewannen mit 2:0 (16:14, 15:8).

Nach einer längeren Pause lieferten sich Meyer/Gravel mit Thomas Fröhlich und Hubert Lamping (VC Teltow/Kleinmachnow/RPB) einen Beachvolleyball-Krimi – mit dem besseren Ende für die Wildeshauser. Nach Abwehr von insgesamt fünf Satzbällen im zweiten Durchgang zogen sie durch das 2:0 (16:14, 18:16) ins Halbfinale ein.

Im Vergleich zu Meyer/Gravel steckten ihren Kontrahenten Jochen Hesse und Karsten Wassermann (Luckenwalder VC) bereits deutlich mehr Sätze in den Knochen. Das machte sich bemerkbar. Zudem servierte das VfL-Tandem gut und marschierte letztlich ungefährdet ins Endspiel – 2:0 (15:10, 15:13).

Das Finale gegen Heiko Bauer und Ralf Jeder (USV/pro sport berlin 24) war hart umkämpft. Bis zum 10:10 konnte sich kein Team im ersten Satz absetzen. Nach einem Annahmefehler lagen Meyer/Gravel mit 11:13 in Rückstand. Dann punkteten sie aus der Annahme. Die folgenden drei Aufschläge von Gravel bekamen die Berliner nicht unter Kontrolle, so dass der Satz mit 15:13 an die Wildeshauser ging.

Der zweite Abschnitt verlief ähnlich spannend. Nach dem 10:10 holten sich die Huntestädter die nächsten beiden Punkte. Anschließend hielt jedes Team den Side Out bis zum 14:12. Den nächsten Angriff wehrten die Wildeshauser ab und verwandelten den anschließenden Angriff zum 15:12 und damit zum Titelgewinn.

Durch ihren Turniersieg erhielt beide Wildeshauser jeweils 300 Qualifikationspunkte für die deutsche Meisterschaft am zweiten September-Wochenende in Berlin. „Damit haben wir uns schon mal eine gute Ausgangslage erarbeitet“, freute sich Gravel.

An diesem Wochenende wollen die frischgekürten Hamburger Meister direkt nachlegen. In Velten am Bernsteinsee treten sie bei der brandenburgischen Landesmeisterschaft an – am Samstag bei der Ü 47 und am Sonntag bei der Ü 53. „Das wird enorm anstrengend und fordernd, aber so haben wir die Chance, gleich zweimal Punkte zu sammeln, damit sich die weite Anfahrt auch lohnt“, erläuterte Gravel: „Da die deutsche Meisterschaft ebenfalls an zwei aufeinanderfolgenden Tagen ausgetragen wird, ist das ein echter Belastungstest und eine vergleichbare Bewährungsprobe.“