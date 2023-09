Volleyball-Oberligist VfL Wildeshausen erreicht nach hartem Kampf Endrunde des Verbandspokals

Nervenstark: Neuzugang Bennet Meyer zog im Zuspiel beim VfL Wildeshausen die Fäden. © Sven Marquart

Wildeshausen – Mächtig strecken mussten sich die Volleyballer des VfL Wildeshausen, um sich in eigener Halle gegen die beiden klassentieferen Verbandsligisten DJK Füchtel Vechta (3:1) und Bremen 1860 III (3:2) in der Vorrunde des Verbandspokals durchzusetzen. Letztlich behauptete sich der Oberligist aber und qualifizierte sich so für die Endrunde, die am 21. oder 22. April ausgetragen wird.

VfL Wildeshausen – DJK Füchtel Vechta 3:1 (25:21, 21:25, 26:24, 25:23): Bei den Gastgebern agierte Bennet Meyer im Zuspiel. Mit dem Neuzugang vom SC Twistringen gingen die Wildeshauser früh in Führung und gewannen den ersten Satz. In den folgenden Durchgängen probierte VfL-Spielertrainer Frank Gravel verschiedene Varianten im Mittelblock und auf der Diagonalposition aus. Dadurch ging der Spielfluss etwas verloren. Außerdem musste sich der Annahmeriegel immer wieder neu finden. Aber so konnte Meyer an der Abstimmung mit den Angreifern feilen. Dabei behielt er auch in kritischen Situationen die Nerven.

VfL Wildeshausen – Bremen 1860 III 3:2 (25:9, 25:22, 15:25, 26:28, 23:21): Mit Gravel im Zuspiel und den beiden etatmäßigen Mittelblockern Marcel Junel und Conny Kramer passte im ersten Satz bei den Hausherren einfach alles. Nach einem Wechsel im Mittelblock war der VfL im zweiten Abschnitt nicht mehr so überlegen, holte sich aber dennoch die 2:0-Satzführung. Im dritten Durchgang übernahm Junel von Paul Schütte die Diagonalposition – plötzlich klappte gar nichts mehr. Zumal Außenangreifer Linh Nguyen die Puste ausging.

Zum vierten Satz kam Andreas Fortmann für Nguyen über Außen. Der Routinier benötigte nach der Pause aber etwas Anlaufzeit. Ab dem 16:23 setzten Gravel und Fortmann die Bremer mit guten Aufschlägen unter Druck. Trotzdem hatte der VfL beim 21:24 drei Satzbälle gegen sich. Alle drei und auch einen vierten wehrten die Wildeshauser ab. Mit einem guten Aufschlag zum 26:25 holte Marco Backhus den ersten Matchball für die Huntestädter, setzte sein nächstes Service aber ins Aus. Anschließend machten die Bremer den Satzausgleich perfekt.

Im Entscheidungssatz glichen die Gäste nach dem 2:5 zum 6:6 aus. Bis zum 12:11 blieb der VfL vorn. Mit drei Punkten am Stück sicherten sich die Hansestädter dann zwei Matchbälle. Insgesamt siebenmal konnten die Wildeshauser den drohenden Matchverlust letztlich abwenden, ehe sie ihren vierten Matchball schließlich zum 23:21 nutzten.

„Bis zum Start in die Oberliga-Saison gibt es noch viel zu tun. Wir werden weiter an der Feinabstimmung arbeiten“, sagte Gravel nach dem erfolgreichen Pokalauftritt.

VfL Wildeshausen: Conrad Florian Kramer, Marcel Junel, Robin Gottwald, Marco Backhus, Andreas Fortmann, Frank Gravel, Linh Nguyen, Bennet Meyer, Paul Schütte.