Mewis rettet TV Dötlingen einen Punkt

Hauke Glück nimmt Maß und setzt den Ball an die Latte. Den Abpraller köpfte der Harpstedter beim 3:3 gegen den TV Dötlingen dann zum 1:1 in die Maschen. - Foto: Marquart

Landkreis - Markus Welz hatte ein glückliches Händchen: Kurz vor Schluss wechselte der Trainer des Fußball-Kreisligisten TV Dötlingen in der Partie beim Harpstedter TB Angreifer Jan Mewis ein. Der Joker dankte es ihm mit dem Treffer zum 3:3-Endstand.

Harpstedter TB – TV Dötlingen 3:3 (2:0): In der schwachen Partie brachte Hauke Glück den HTB mit 1:0 in Führung. Sein satter Schuss von der Strafraumgrenze knallte an die Latte, den Abpraller köpfte er über Harm-Aike Hollmann hinweg ins Tor (26.). Für Dötlingens Keeper war es das erste Spiel seit seinem Unfall vor mehr als anderthalb Jahren. Hollmann stand auch beim 2:0 im Blickpunkt: Vor dem Strafstoß, den Jannis Bunzel verwandelte (38.), soll er Nick Nolte gefoult haben. „Das war nie und nimmer Elfmeter! Vor dem Zusammenprall spielt er klar den Ball“, ärgerte sich Markus Welz. Nach der Pause brachte Julian Eilers die Gäste per Freistoß auf 1:2 heran (52.). Doch prompt stellte Hendrik Glück den alten Abstand mit dem 3:1 wieder her (59.). „Aber wir haben wieder mit Anlauf zwei Punkte verschenkt“, grantelte HTB-Coach Jörg Peuker. Bevor Jan Mewis den Dötlingern einen glücklichen Zähler bescherte, hatte Benjamin Bohrer das 2:3 besorgt (65.). „Bis dahin war alles in Ordnung. Die Jungs müssen aber begreifen, dass man in jeder Sekunde wach sein muss“, schimpfte Peuker. „Dass sich das 3:3 für Harpstedt wie eine Niederlage anfühlt, ist klar. Aber wir haben Moral gezeigt und zweimal einen Zwei-Tore-Rückstand aufgeholt“, freute sich Markus Welz.

SV Achternmeer – FC Huntlosen 1:0 (1:0): Kampf, Krampf und lange Bälle bestimmten die Partie. „Der Platz glich eher einer Kuhwiese als einem Fußballfeld“, berichtete Andree Höttges. Huntlosens Coach vermisste bei seiner Crew den letzten Siegeswillen: „Da können wir mehr.“ Während die Gäste durch Stefan Merz, Lyroy Schallock (Latte) und Wanja Hiemann (Pfosten) beste Chancen ausließen, war Tobias von der Pütten nach einem Eckstoß zur Stelle und markierte das 1:0 für Achternmeer (20.).

TSV Ippener – SV Baris 0:2 (0:0): Aufsteiger Ippener setzte Spitzenreiter Baris kräftig zu und hätte durch Ali Hazimeh, Hayri Sevimli und Shevan Dixon in Führung gehen müssen. Dann sah Dixon für ein Foulspiel die Rote Karte (42.). Für Chawkat El-Hourani eine zu harte Entscheidung. „Mit einem Mann mehr hat Baris das Spiel dann im Griff gehabt und verdient gewonnen“, meinte der TSV-Coach. Die Treffer erzielten Shewket Barakat Osef (58.) und Dennis Kuhn (69.).

TV Jahn – VfL Wildeshausen II 4:0 (2:0): Arend Arends konnte nach dem Abpfiff „die Depression mit Händen fassen“. Der VfL-Coach verstand die Fußballwelt nicht mehr: „Die bessere Mannschaft hat verloren und das auch noch deutlich – ich frag’ mich, wie so was geht.“ Dabei hatte die Wildeshauser U 23 gut begonnen. Nico Krumdiek und Tim Albus verpassten es, die Krandel-Kicker in Führung zu bringen. Stattdessen rutschte Philipp Finger im Strafraum aus und fiel mit der Hand auf den Ball. „Slapstick!“, ächzte Arends. Den fälligen Strafstoß verwandelte Alexander Sinn (17.). Einen Fehlpass von Finger nutzte Kenneth Thomas Eze zum 2:0 (39.). Im zweiten Abschnitt drängten die Gäste, bei denen Neuzugang Marian Gerlitzki sein Debüt gab, auf den Anschlusstreffer. Nach einem langen Ball über die weit aufgerückte Wildeshauser Abwehr kam VfL-Keeper Patrick Hagen nicht heraus. Das nutzte David Uyar zum 3:0 (65.). Das 4:0 hinterließ bei Arends einen faden Beigeschmack. Sein Kapitän Ole Willms, der viel einstecken musste, lag am Boden. Doch Jahn spielte weiter. Zu allem Überfluss unterlief Sven Flachsenberger beim Gewühl im Strafraum ein Eigentor (81.). - mar