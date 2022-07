Meves mit Platz zwei sehr zufrieden

Ist stolz auf die Saison-Leistung: die Brettorferin Neele Meves. © Büttner

Der TuS Döhlen hat zum Abschluss der 2. Faustball-Bundesliga Nord der Frauen den Sprung in die Top drei der Liga geschafft. Mit Siegen gegen den Ahlhorner SV II und TK Hannover II zog das Team noch am TV Brettorf III auf den dritten Tabellenplatz vorbei. Bestes Team aus dem Landkreis Oldenburg blieb aber der TV Brettorf II, der sich mit zwei klaren 3:0-Erfolgen aus der Feld-Spielzeit verabschiedete.

TV Brettorf II – Wardenburger TV II 3:0 (11:5, 11:3, 13:11): Gegen das noch sieglose Tabellenschlusslicht legten die Schwarz-Weißen von Beginn an einen konzentrierten Auftritt hin und ließen insbesondere in den ersten beiden Sätzen keine Spannung aufkommen. Anders sah es dagegen im dritten Durchgang aus. Der WTV hielt lange mit, Brettorf gelang es nicht, sich abzusetzen. Erst in der Satzverlängerung entschied der Tabellenzweite die Partie für sich.

TV Brettorf II – Ohligser TV II 3:0 (11:7, 11:6, 11:5): Gegen den Aufsteiger blieben die Brettorferinnen dann die gesamte Partie über hoch konzentriert. Während der TVB mit dem Erfolg den zweiten Platz in der Abschlusstabelle sicherte, musste der OTV – der in der Saison immer wieder mit guten Leistungen überzeugte und Brettorf III in einer Partie sogar bezwang – den Abstieg hinnehmen. „Mit dem zweiten Tabellenplatz sind wir sehr zufrieden“, sagte TVB-Spielerin Neele Meves: „Wir haben fast über die gesamte Saison hinweg sehr konstante Leistungen gezeigt, nur drei Spiele verloren und sogar Tabellenführer Hamm geschlagen. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen.“

TuS Döhlen – Ahlhorner SV II 3:0 (11:9, 12:10, 11:9): Auch wenn das 3:0 auf den ersten Blick einen klaren Spielverlauf vermuten lässt – ganz so klar verlief die Partie zwischen den beiden Teams aus der Gemeinde Großenkneten jedoch nicht. Alle drei Sätze waren hart umkämpft, weder Ahlhorn noch Döhlen setzten sich in Satzverläufen ab. In der entscheidenden Phase blieben die Gastgeberinnen aber einen Tick cooler und feierten, wie schon im Hinspiel, einen Sieg.

Ahlhorner SV II – TK Hannover II 3:1 (11:7, 10:12, 11:8, 11:7): Auf die Niederlage im Gemeinde-Duell folgte für den ASV ein versöhnlicher Saisonabschluss gegen die Zweitvertretung aus Hannover. Wirklich eng war nur der zweite Abschnitt – der an die Leinestädterinnen ging. Ansonsten unterstrichen die Blau-Weißen ihr Potenzial und zeigten, warum sie sich – anders als noch in der Halle – nun frühzeitig aller Abstiegssorgen entledigt haben. Mit 16:16 Zählern (30:29 Sätze) steht ein ausgeglichenes Punktekonto zu Buche.

TuS Döhlen – TK Hannover II 3:1 (14:15, 13:11, 11:6, 11:9): Was für ein packender Auftakt in die Partie: Bereits im ersten Durchgang kam es auf jeden Punkt an, auch im zweiten ging es in die Satzverlängerung. Und auch, als die Gastgeberinnen in Satzrückstand gerieten, ließen sie sich davon nicht beeindrucken. Mit 11:6 und 11:9 feierte Döhlen den elften Saisonsieg und rückte in der Tabelle sogar auf Platz zwei vor – dem besten Ergebnis seit dem Aufstieg 2018.

TV Brettorf III – Lemwerder TV 3:0 (13:11, 11:7, 11:9): Wie schon im Hinspiel behaupteten sich die Brettorferinnen gegen die Konkurrenten aus der Wesermarsch ohne einen Satzverlust – auch wenn man sich mit dem LTV insbesondere im ersten und dritten Satz einen offenen Schlagabtausch lieferte.

TV Brettorf III – Hammer SC 08 1:3 (9:11, 5:11, 13:11, 10:12): Insbesondere in der Schlussphase der Partie verlangten die Brettorferinnen dem Spitzenreiter noch einmal alles ab. Nach dem 9:11 im ersten Durchgang sah es nach dem deutlichen 5:11 im zweiten alles nach einer klaren Angelegenheit für das Team aus Westfalen aus. Doch der TVB mobilisierte im letzten Saisonspiel noch einmal alle Kräfte, kam nervenstark zurück, verkürzte auf 1:2. Sogar der 2:2-Ausgleich wäre kurz darauf noch möglich gewesen. Schlussendlich behielt aber Hamm die Oberhand. „Schade, dass wir am letzten Spieltag noch unseren dritten Tabellenplatz hergeben mussten“, resümierte TVB-Spielerin Hannah Meyer: „Mit dem Saisonverlauf können wir aufgrund der Höhen und Tiefen am Ende aber zufrieden sein.“