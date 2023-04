Döhle-Zwillinge lassen Harpstedter TB II jubeln

Von: Sven Marquart

Zielsicher: Kleinenknetens Sebastian Bartelt (r.) markierte beim 4:0-Erfolg über den VfL Stenum III seine Saisontreffer 26 bis 28. Damit führt der GWK-Goalgetter die Torjägerliste der 1. Kreisklasse an. © Tamino Büttner

Landkreis – Der SV GW Kleinenkneten bleibt Tabellenführer SV Tungeln in der 1. Fußball-Kreisklasse weiter dicht auf den Fersen. Während Tungeln mit 3:0 gegen den ersatzgeschwächten TSV Ippener gewann, setzte sich GWK mit 4:0 gegen den VfL Stenum III durch. Der VfL Wildeshausen III könnte sich allerdings noch dazwischenquetschen, wenn er sein Nachholspiel gegen den TSV Großenkneten II gewinnt. Weil die Plätze im Krandel gesperrt waren, wurde die Partie abgesagt und auf Dienstag, 16. Mai, 19.15 Uhr, verlegt. Der Harpstedter TB II überraschte mit seinem 2:1-Erfolg beim TV Falkenburg.

TV Falkenburg – Harpstedter TB 1:2 (1:1): Die Kabinenansprache von Marcus Metschulat fiel ultrakurz aus. „Ich habe den Jungs nur gesagt, dass sie mir zum ersten Mal zeigen sollen, dass sie Männer sind und keine Mädchen“, berichtete der HTB-Coach. Offensichtlich traf er damit genau den Nerv seiner Crew, die sich mit einer starken kämpferischen Leistung ihren dritten Saisonsieg verdiente. Das 1:0 für den Tabellenvorletzten erzielte Daniel Döhle, der sich energisch auf der rechten Seite durchgesetzt hatte (31.). Schon davor hätten der Torschütze und sein Zwillingsbruder Nils (2) für die Führung sorgen können, wenn nicht müssen. Nach einem Eckstoß traf Nils-Sören Wendlandt kurz vor der Pause zum 1:1 (45.). Im zweiten Abschnitt patzte die HTB-Reserve wieder einmal am Elfmeterpunkt: Daniel Döhle war gefoult worden, und Henrik Gröper scheiterte mit seinem Versuch an Tobias Westermann (54.). Es war bereits der siebte Harpstedter Strafstoß in der laufenden Saison – keiner (!) davon führte zum Torerfolg. Trotzdem ließen sich die Gäste nicht entmutigen. Ein verunglückter Freistoß von Nils Döhle brachte schließlich das 2:1 (66.). Mit zwei starken Paraden rettete Torhüter Ole Grabowski den knappen Vorsprung über die Zeit.

SV GW Kleinenkneten – VfL Stenum III 4:0 (2:0): Im Vergleich zum 1:1 gegen den TSV Ippener präsentierte sich GWK verbessert. „Aber wir können mehr! In Heidkrug müssen wir noch was draufpacken“, sagte Trainer Michael Wennmann. Diesmal hatte er Erik Hollmann als Rechtsverteidiger aufgestellt. Und erneut bot Hollmann eine starke Leistung. Mit einer schönen Flanke legte er Florian Oestermann das 1:0 auf (14.). „Anschließend hatten wir ein bisschen Glück“, gab Wennmann zu. Sein Kapitän Philipp Schrader lenkte einen Stenumer Schuss ans Lattenkreuz. Der Abpraller wurde Beute von Keeper Lukas Kaschell (20.). Stattdessen besorgte Sebastian Bartelt mit einem platzierten Flachschuss die 2:0-Pausenführung (27.). Stenum kam wacher aus der Kabine. Kurz nach Wiederanpfiff verhinderte Kaschell mit einer Klassetat den möglichen Anschlusstreffer. Zwei zu kurz geratene Rückpässe sorgten dann für die Entscheidung. Beim ersten ging Bartelt dazwischen, umkurvte VfL-Schlussmann Maximilian Hoolt und schob zum 3:0 ein (60.). Beim zweiten kam Arnd Brengelmann nicht an Hoolt vorbei, stattdessen staubte Bartelt zum 4:0 ab – sein 28. Saisontreffer (79.).

SV Tungeln – TSV Ippener 3:0 (0:0): Die Gäste konnten lediglich 13 Akteure zusammenkratzen. Weil Len Bosse (Handverletzung), Jannik Sürstedt (krank) und Philip Beuthan nicht zur Verfügung standen, hütete Mike Trojan das TSV-Tor. „Bis zur 60. Minute haben wir ganz gut mitgespielt“, sagte Trojans Trainerpartner Thorsten Sander. Dann brachte Tim Utermöhlen den Spitzenreiter nach einem Freistoß mit 1:0 in Führung (62.). Timo Fehn erhöhte wenig später auf 2:0 (66.). „Damit war das Ding gegessen“, meinte Sander. Ippener machte auf. Die sich bietenden Räume nutzte Pascal Buchholz zum 3:0 (87.). Möglicherweise hätte die Partie einen anderen Verlauf genommen, wenn ein abgefälschter 18-Meter-Schuss von Niklas Lustig Tungelns Tor nicht um Haaresbreite verfehlt hätte (20.).