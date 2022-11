Ahlhorner SV II ist die Tabellenführung in der 2. Bundesliga Nord schon wieder los

Im Aufwind: Rieke Schwarze rückte mit dem TV Brettorf II durch zwei Siege auf den zweiten Tabellenplatz der 2. Bundesliga Nord vor. © Uwe Spille

Brettorf/Ahlhorn – Ihre Nerven haben den Zweitliga-Faustballerinnen des Ahlhorner SV II einen Streich gespielt. Nach zwei Siegen zum Auftakt kassierte die ASV-Reserve am zweiten Spieltag zwei Niederlagen und fiel vom ersten auf den fünften Tabellenplatz zurück. Mit zwei Erfolgen rückte der TV Brettorf II auf Rang zwei vor. Der TV Brettorf III wartet dagegen weiterhin auf seinen ersten Sieg.

TV Brettorf II – Lemwerder TV 3:1 (12:10, 10:12, 12:10, 11:4): Nach den 2:2 Punkten am ersten Spieltag ging die Brettorfer Zweitvertretung hochmotiviert in den Spieltag in Lemwerder. „Wir kennen das Team aus der Vergangenheit und wussten, dass es kein Selbstläufer und wahrscheinlich ziemlich eng wird“, sagte TVB-Angreiferin Lena Luthardt. Und so entwickelte sich in den ersten drei Sätzen ein Duell auf Augenhöhe. Dabei gerieten die Schwarz-Weißen im ersten Satz schnell ins Hintertreffen, kämpften sich mit einer Aufholjagd aber zurück und nahmen beim Stand von 10:10 eine Auszeit. Im Anschluss produzierte Lemwerder zwei Fehler aus der Angabe, der TVB ging in Führung. Im zweiten gelang dem LTV aber postwendend der Ausgleich, ehe sich Brettorf im dritten Abschnitt wieder die Satzführung erkämpfte. „Im vierten Satz hatten wir dann die nötige Ausdauer, um unseren Vorsprung immer wieder auszubauen“, berichtete Lena Luthardt.

TV Brettorf II – Ahlhorner SV II 3:1 (11:7, 11:6, 9:11, 11:4): Im Derby mit dem Ahlhorner SV II starteten die TVB-Frauen hochkonzentriert und lagen so schnell mit 2:0 in Front. „Wir haben gut gekämpft, unser Ding gemacht und Ahlhorn so kaum ins Spiel kommen lassen“, sagte Lena Luthardt. Im dritten Abschnitt lief dafür – auf unerklärliche Weise – kaum noch etwas zusammen, der ASV verkürzte. „Wir haben kurz den Faden verloren, uns vom Satzverlust aber nicht unterkriegen lassen und dann im vierten Satz für die Entscheidung gesorgt“, zeigte sich Lena Luthardt zufrieden. Nicht verwunderlich, schließlich rückte der TVB in der Tabelle mit nun 6:2 Punkten auf den zweiten Tabellenplatz vor. „Brettorf war echt stark“, lobte ASV-Trainerin Bianca Nadermann den Landkreisrivalen.

Lemwerder TV – Ahlhorner SV II 3:1 (12:10, 9:11, 11:9, 11:2): Auch im zweiten Spiel agierte das junge Ahlhorner Team sehr nervös. „Alle waren so aufgeregt, weil Imke Burfeind zum ersten Mal bei uns mitgespielt hat und sich die Mädchen unbedingt zeigen wollten“, erläuterte Bianca Nadermann. Bis zu ihrer Abreise in die USA im Januar wird die langjährige Kapitänin der Ahlhorner Erstliga-Mannschaft noch die Reserve verstärken. Doch auch die routinierte Angreiferin konnte die Niederlage nicht verhindern. Eine starke Leistung attestierte Bianca Nadermann ihrer Abwehrspielerin Merle Meves, die „ihr Ding durchgezogen“ hatte.

TV Brettorf III – MTV Diepenau 0:3 (8:11, 7:11, 9:11): Mit nur fünf Spielerinnen – darunter drei Angreiferinnen – trat der TVB III die Reise ins Rheinland an. Carolin Feye kam somit auf den für sie eher ungewohnten Positionen in der Abwehr und im Zuspiel zum Einsatz. „Uns war somit von Anfang an klar, dass es gegen Diepenau schwer wird“, sagte Angreiferin Melanie Steenken. Gegen das ambitionierte MTV-Team hielten die Brettorferinnen gut mit, mussten sich erst am jeweiligen Satzende knapp geschlagen geben. „Es hat nicht viel zu einem Satzgewinn gefehlt. Mit der Leistung konnten wir aber sehr zufrieden sein“, sagte Melanie Steenken.

TV Brettorf III – Ohligser TV II 2:3 (11:7, 6:11, 7:11, 11:9, 8:11): Gegen den Ohligser TV II ging es im Anschluss über die volle Distanz von fünf Sätzen. Brettorf führte zunächst, ehe der OTV die Partie drehte (2:1). Der TVB versuchte mit Umstellungen in der Defensive, zurück ins Spiel zu finden – und schaffte auch den 2:2-Ausgleich. Im Entscheidungssatz war das Momentum dann aber wieder auf Ohligser Seite. „Die Angreiferin hat grandios gespielt, bei ihr hat alles geklappt“, berichtete Melanie Steenken: „Wir haben versucht dagegenzuhalten, haben gut gekämpft. Mit der Leistung können wir unter den Voraussetzungen auf jeden Fall zufrieden sein.“ Noch warten die Brettorferinnen zwar auf einen Sieg und stehen mit 0:8 Punkten auf einem Abstiegsplatz. Nach einem spielfreien Wochenende soll es am nächsten Spieltag in den Duellen mit dem Lemwerder TV und dem ebenfalls noch sieglosen TK Hannover II aber das erste Erfolgserlebnis geben.