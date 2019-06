Meiners erwartet hartes Stück Arbeit

Brettorf/Ahlhorn – Doppelter Einsatz für die Faustballerinnen des TV Brettorf und des Ahlhorner SV: An diesem Wochenende stehen für jedes Team in der 1. Bundesliga Nord gleich zwei Spieltage mit insgesamt vier Partien auf dem Programm.

Die Brettorferinnen empfangen an diesem Sonnabend ab 15 Uhr am Bareler Weg zunächst den Tabellenvorletzten Ohligser TV und den ungeschlagenen Spitzenreiter TV Jahn Schneverdingen. „2:2 Punkte und ein oder zwei Satzgewinne gegen Schneverdingen wären super“, sagt Rieke Schwarze. Gegen den Aufsteiger aus Solingen hat Brettorfs Trainerin einen Sieg fest eingeplant. Alles andere als eine Niederlage gegen den TV Jahn Schneverdingen wäre eine Überraschung, auch wenn Angreiferin Helle Großmann den „Heidschnucken“ wegen eines schweren medizinischen Eingriffs für den Rest der Feldsaison nicht mehr zur Verfügung steht. Um die Belastung besser verteilen zu können, holt Rieke Schwarze für Sonnabend Abwehrspielerin Neele Meves als siebte Akteurin ins Aufgebot.

Auch die Partien gegen den TSV Bayer 04 Leverkusen und Gastgeber TK Hannover am Sonntag ab 11 Uhr bestreitet der TV Brettorf mit einem siebenköpfigen Kader. In der Landeshauptstadt ist Luisa Koletzek als zusätzliche Alternative mit dabei. „Gegen Leverkusen wollen wir uns auf jeden Fall besser verkaufen als im Hinspiel – da waren wir überhaupt nicht präsent“, erinnert sich Rieke Schwarze nur höchst ungern an die deutliche 0:3-Pleite. Den ersten Vergleich mit dem TKH konnte Brettorf mit 3:1 gewinnen, allerdings fehlte vor fünf Wochen auf hannoverscher Seite auch Cindy Ristel. Rieke Schwarze rechnet damit, dass die langjährige Nationalangreiferin diesmal dabei sein wird und der Tabellensiebte mehr Gegenwehr leistet. „Zur Abwechslung würden wir gerne mal 4:0 Punkte holen“, meint Rieke Schwarze, deren Crew bislang sämtliche fünf Spieltage mit einer ausgeglichenen Bilanz beendet hat. Bei noch sechs ausstehenden Spielen und sechs Zählern Rückstand auf Platz zwei hat der Tabellenvierte aus der Gemeinde Dötlingen eigentlich keine realistische Chance mehr auf die DM-Qualifikation. „Aber die Hoffnung stirbt zuletzt! Nach diesem Wochenende wissen wir mehr“, sagt Rieke Schwarze.

Eben jenen zweiten Rang hinter Klassenprimus TV Jahn Schneverdingen hat aktuell der Ahlhorner SV inne. „Wir wollen die DM-Qualifikation an diesem Wochenende fix machen“, kündigt ASV-Trainerin Edda Meiners an. Sollte ihre Mannschaft die beiden Partien gegen den TK Hannover und den Landkreisrivalen SV Moslesfehn (Sonnabend ab 15 Uhr in Moslesfehn) sowie die beiden folgenden Heimspiele gegen den Ohligser TV und den VfL Kellinghusen (Sonntag ab 11 Uhr) gewinnen, hätte sie das Ticket für die DM-Endrunde am 31. August und 1. September in Kellinghusen sicher in der Tasche. „Das wird ein hartes Stück Arbeit. Deshalb könnte ich auch schon mit 6:2 Punkten leben“, erklärt Edda Meiners. Da praktisch keine Reisestrapazen anfallen, verzichtet sie auf zusätzliches Personal. mar