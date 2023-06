Meidenstein-Ausfall schockt Ahlhorner SV II

Brettorf/Ahlhorn – Leer ausgegangen sind die Faustballerinnen des Ahlhorner SV II und TV Brettorf III am letzten Hinrundenspieltag der 2. Bundesliga Nord. Immerhin einen Sieg konnte der TV Brettorf II verbuchen.

Hammer SC 08 – Ahlhorner SV II 3:1 (6:11, 11:7, 13:11, 11:8): Der ASV musste auf Hauptangreiferin Lena Meidenstein verzichten, die sich den Arm gebrochen hatte. Nach diesem Schock übernahm Lea Delitzscher die Hauptverantwortung in der Offensive. Unterstützt wurde die U 19-Europameisterin von Helan Hameed. Später wechselte Bianca Nadermann auch noch Sophia Macht ein. „Sophia hat dem Druck standgehalten und richtig gut abgewehrt“, lobte die ASV-Trainerin die U 16-Akteurin. Trotzdem reichte es für ihre Crew gegen den Tabellenführer lediglich zu einem Satzgewinn.

Ahlhorner SV II – TV Brettorf II 1:3 (6:11, 11:9, 4:11, 7:11): Personell geschwächt konnten mit Rieke Schwarze, Rike Bode, Merle Meves, Lilli Schnier und Jette Weber nur fünf Brettorferinnen die Reise nach Hamm antreten. Nachdem Brettorf den ersten Durchgang gewonnen hatte, schaffte das junge ASV-Team den Satzausgleich. „Sie haben wahnsinnig stark gekämpft und keinen Ball verloren gegeben“, berichtete TVB-Angreiferin Rieke Schwarze. Vor allem Ahlhorns Abwehrspielerinnen Nasee Mahmood und Anastasia Will machten einen guten Job. Dann übernahm aber Brettorf wieder das Kommando und fuhr einen letztlich ungefährdeten 3:1-Erfolg ein. „Brettorf wäre schlagbar gewesen“, meinte Bianca Nadermann. Nach dem Ausfall von Lena Meidenstein hatte sie „Schlimmeres befürchtet“. Doch ihre Schützlinge schlugen sich wacker. „Wenn alle fit sind und eine Schippe Mut drauflegen, bin ich optimistisch für die Zukunft“, erklärte Bianca Nadermann. Nachdem die ASV-Reserve zum Hinrundenabschluss ans Tabellenende gerutscht ist, habe es nun „oberste Priorität den Abstieg zu vermeiden“.

Hammer SC 08 – TV Brettorf II 3:0 (11:5, 12:10, 11:4): Auch wenn der Spitzenreiter bislang verlustpunktfrei durch die Saison marschiert war, hatten sich die Brettorferinnen schon eine Chance ausgerechnet, den HSC vor Herausforderungen zu stellen. Das aber gelang den Schwarz-Weißen viel zu selten. „Wir haben überhaupt nicht ins Spiel gefunden, auf keiner Position“, klagte Rieke Schwarze. Nach dem deutlichen 5:11 hielt der TVB den zweiten Abschnitt länger offen. „Wir waren aber zu oft nicht bei der Sache, konnten auch leichte Bälle nur mühevoll abwehren“, sagte Rieke Schwarze. Das reichte nicht, für den Satzausgleich. Stattdessen drehten die Gastgeberinnen nach dem 2:0 vollends auf und machten den Sieg perfekt. „Da hat wieder zu wenig funktioniert“, konstatierte Brettorfs Angreiferin. Zum Abschluss der Hinrunde belegt der TV Brettorf II Tabellenplatz drei (10:6 Punkte).

TV Brettorf III – MTV Diepenau 0:3 (10:12, 6:11, 11:13): Personell umstellen musste auch die dritte Brettorfer Frauenmannschaft. Beim Heimspieltag am Bareler Weg gab dabei Carolin Feye nach überstandener Verletzung ihr Saisondebüt und lief an der Seite von Lena Luthardt in der Offensive auf. Die Abwehrreihe bildeten Hannah Meyer, Eileen Bruns und Tanja Brinkmann. „Wir mussten uns somit wieder in einer neuen Formation finden“, sagte TVB-Angreiferin Lena Luthardt. Trotzdem: Gegen den MTV Diepenau entwickelte sich über weite Strecken ein Duell auf Augenhöhe. Insbesondere der erste und zweite Satz waren lange offen. Am Ende hatte der MTV aber jeweils die Nase vorn – und jubelte so über einen 3:0-Erfolg.

TV Brettorf III – Lemwerder TV 2:3 (12:10, 11:7, 9:11, 6:11, 7:11): Über die volle Distanz ging das Aufeinandertreffen mit dem LTV. Nach dem knappen 12:10 im ersten Abschnitt lieferten die Brettorferinnen im zweiten eine blitzsaubere Leistung und bauten den Vorsprung auf 2:0 aus. Doch anstatt im Anschluss den Sieg perfekt zu machen, kippte das Spiel in Richtung der Gäste. „Wir haben es nicht geschafft, das Spiel frühzeitig zu entscheiden“, ärgerte sich Brettorfs Angreiferin Lena Luthardt. Viel fehlte dazu im dritten Satz nicht. Beim 9:11 hatten die TVB-Faustballerinnen nur knapp das Nachsehen. Deutlicher wurde es dagegen in den beiden folgenden Durchgängen, in denen die Mannschaft aus der Wesermarsch die Begegnung noch drehte. Somit kommt der TV Brettorf III nach der Hinrunde auf eine Bilanz von 8:8 Punkten und belegt damit den fünften Tabellenplatz.