Max Hülsmanns Treffer geben dem TV Neerstedt Luft

Von: Jürgen Prütt

Starke Trefferquote: Max Hülsmann (am Ball) steuerte zwölf Buden zum 29:25-Erfolg des TV Neerstedt bei. © Tamino Büttner

Neerstedt – Das sollte es doch gewesen sein! Nach dem 29:25 (15:13)-Erfolg über den FC Schüttorf 09 haben die Verbandsliga-Handballer des TV Neerstedt den Klassenerhalt so gut wie in der Tasche. Von Glückwünschen will Trainer Andreas Müller aber (noch) nichts wissen. „Klar, wir haben einen Lauf. Den genießen wir auch. Aber wenn es ganz doof kommt, dann können wir immer noch unten reinrutschen“, drückt der Bookholzberger drei Spieltage vor Saisonende auf die Euphoriebremse.

Es sei schon Wahnsinn in dieser Saison, findet Müller. „Da hast du 25 Zähler auf dem Konto, stehst auf Tabellenplatz sechs und hast den Klassenerhalt trotzdem noch nicht hundertprozentig sicher.“

Gegen die ersatzgeschwächt angereisten 09er sei seiner Crew der Erfolg nicht leicht gefallen, meinte Müller. Es sei ein „glanzloser Sieg“ gewesen. „Vielleicht hatte der eine oder andere das Spiel auch schon im Kopf abgehakt, mutmaßte der 45-Jährige. „Schüttorf hat mit seiner zusammengewürfelten Truppe ein ansehnliches Spiel geboten. Wahrscheinlich hätten die gegen viele andere Mannschaften in der Liga sogar gewonnen“, zollte Müller dem Drittletzten Respekt.

Für die Grafschafter war die Niederlage gleichbedeutend mit dem Abstieg. Sechs Zähler Rückstand auf das rettende Ufer kann der FC in den ausstehenden drei Partien nicht mehr aufholen. Neben Schüttorf stehen der TSV Daverden und die HSG Bützfleth/Drochtersen als Absteiger fest.

Der TV Neerstedt sah sich im vorletzten Heimspiel der Saison zunächst einem 4:8-Rückstand (11.) gegenüber. „Wir waren null auf der Platte“, ärgerte sich Müller. Nach einer Auszeit robbten sich die Gastgeber über 6:8 (13.) auf 10:10 (21.) heran. Für die 15:13-Führung zur Halbzeit zeichnete Florian Schrader verantwortlich.

Im zweiten Abschnitt sorgte Max Hülsmann dafür, dass die Partie nicht kippte. Neerstedts junger Linkshänder traf zum 21:19 (45.), 24:21 (52.) und 27:24 (57.). „Max hatte eine unheimlich gute Quote. Seine Treffer haben uns die nötige Luft gegeben“, lobte Müller den zwölffachen Torschützen.

Für die kommende Woche hat Müller nur eine Trainingseinheit angesetzt. „Einige Spieler kriechen nach der anstrengenden Saison auf dem Zahnfleisch“, erläuterte der B-Lizenzinhaber. Am Samstag, 20. Mai, 17.30 Uhr, geht es für Männer aus der Gemeinde Dötlingen zum Tabellenvorletzten TSV Daverden. Der bislang letzte Neerstedter Sieg gegen die Mannschaft aus dem Landkreis Verden datiert vom 3. Oktober 2020. Die vergangenen drei Vergleiche gingen allesamt an den TSV.

Stenogramm TV Neerstedt – FC Schüttorf 09 29:25 (15:13) TV Neerstedt: Krause, Oltmanns - Ch. Steenken, Schrader (4), Poppe, Marcel Reuter (1), Hoffmann (4/2), Bruning (4), Schröder, Auffarth, Hennken, Hülsmann (12), Kunz (4) FC Schüttorf 09: Lenz, Wommelsdorf - de Boer, K. Mönnink (2), Schulte-Bernd (1), Alferink (3), Peterberns (1), Kerkhoff, Casser (5), Kainer (1), Bönnen, L. Mönnink (12/3) Siebenmeter: TVN 2/2, FCS 4/3 Zeitstrafen: TVN 2, FCS 1 Schiedsrichter: Sascha Borbe/Marcus Krause Besondere Vorkommnisse: Rote Karte für Mark Schulte-Bernd (FC Schüttorf 09/20.)