Rang/Rang können Matteo Krügers Steilvorlage nicht verwandeln

Von: Carsten Drösemeyer

Gab gegen Emslage den Startschuss zur Aufholjagd: Wildeshausens Routinier Helmut Rang. © Tamino Büttner

Wildeshausen – Tischtennis-Bezirksoberligist VfL Wildeshausen geht schweren Zeiten entgegen: Zwar erkämpften die Huntestädter beim 8:8 gegen den VfL Emslage nach einer beeindruckenden Aufholjagd ihren ersten Saisonpunkt, doch nach dem bitteren 7:9 gegen den BSV Holzhausen steht die Crew um Spitzenspieler Michael Rüdebusch bei einer Ausbeute von 1:9 Zählern weiterhin mit dem Rücken zur Wand.

VfL Wildeshausen – VfL Emslage 8:8

„Mit dem Unentschieden können wir am Ende leben. Schließlich lagen wir schon hoch zurück“, brachte Wildeshausens Helmut Rang das Geschehen treffend auf den Punkt.

Allerdings wäre mit etwas mehr Glück auch durchaus ein Sieg möglich gewesen. So scheiterte das neu formierte Doppel Michael Rüdebusch/Bastian Rang trotz einer bärenstarken Vorstellung hauchdünn am Emslager Duo Patrick Kämper/Christoph Schepers, und im Einzel kassierte Wildeshausens Nummer drei Fabian Rang gegen Uli Engling ein höchst unglückliches 12:14 im Entscheidungssatz.

Bittere Niederlagen, zu denen sich noch zwei kampflose Wertungen der verletzten Nummer zwei Guido Grützmacher gesellten. Und da zudem das Vater-Sohn-Duo Helmut Rang/Fabian Rang jeweils keinen Stich gegen Schepers sah, Kapitän Martin Hakemann gegen Mathias Temmen den Kürzeren zog und das Spitzeneinzel zwischen Rüdebusch und Kämper an Emslages Nummer eins ging, schien beim Stand von 4:8 die Messe bereits gelesen zu sein.

Doch die Hausherren stemmten sich mit Macht gegen die vierte Niederlage in Folge und robbten sich wieder heran. Wobei Routinier Rang gegen Engling lange am Rande des Knockouts wandelte, ehe er mit dem 12:10 im fünften Durchgang den Startschuss zur Aufholjagd gab. Plötzlich war das Momentum auf Seiten der Huntestädter, und Carsten Scherf sowie Hakemann erzwangen mit sicheren Erfolgen das Abschlussdoppel. Damit nicht genug lief jetzt auch noch das Rang-Gespann zur absoluten Höchstform auf. Ihr Viersatztriumph über Kämper/Schepers bescherte Wildeshausen endlich den ersten Zähler der laufenden Saison. „Unsere Moral ist intakt“, freute sich Helmut Rang.

Stenogramm VfL Wildeshausen – VfL Emslage 8:8: F. Rang/H. Rang – Korte/Schipper 3:0 (11:8, 11:8, 11:7), Rüdebusch/B. Rang – Kämper/Schepers 2:3 (11:9, 12:10, 10:12, 5:11, 9:11), Scherf/Hakemann – Engling/Temmen 3:1 (11:8, 5:11, 11:9, 11:9), Rüdebusch – Korte 3:0 (11:8, 11:9, 13:11), Grützmacher – Kämper 0:3 (0:11, 0:11, 0:11), F. Rang – Engling 2:3 (11:9, 11:7, 8:11, 6:11, 12:14), H. Rang – Schepers 0:3 (10:12, 8:11, 9:11), Scherf – Schipper 3:1 (11:5, 9:11, 11:7, 12:10), Hakemann – Temmen 0:3 (7:11, 5:11, 7:11), Rüdebusch – Kämper 1:3 (11:9, 4:11, 8:11, 4:11), Grützmacher – Korte 0:3 (0:11, 0:11, 0:11), F. Rang – Schepers 0:3 (5:11, 9:11, 7:11), H. Rang – Engling 3:2 (11:4, 11:5, 9:11, 7:11, 12:10), Scherf – Temmen 3:0 (11:6, 11:9, 11:9), Hakemann – Schipper 3:1 (11:7, 11:8, 9:11, 11:8), F. Rang/H. Rang – Kämper/Schepers 3:1 (11:8, 7:11, 13:11, 11:7).

VfL Wildeshausen – BSV Holzhausen 7:9

Gegen Holzhausen verzichteten die Huntestädter auf den taktischen Kniff mit Grützmacher und gaben lieber Nachwuchshoffnung Matteo Krüger eine Bewährungschance – eine gute Entscheidung, aber dazu später mehr.

Obwohl Wildeshausen diesmal schlechter aus den Doppel-Startlöchern (nur Scherf/Hakemann punkteten, während Rang/Rang gegen das BSV-Duo Oliver Klostermann/Gensch einen 9:5-Vorsprung im Entscheidungssatz nicht ins Ziel retten konnten) kam, sah es lange Zeit gar nicht so schlecht für den VfL aus. Dank überzeugender Leistungen von Rüdebusch, Helmut Rang sowie „Capitano“ Hakemann stand es zur „Halbzeit“ 4:5, so dass noch alles drin lag. Einziges Problem: Von den nächsten vier Einzeln gingen drei an die Gäste, nur der überragende Helmut Rang wahrte mit dem 3:2 (nach 1:2 Sätzen und 5:9 im vierten Durchgang) gegen Arndt Kallmeyer seine weiße Einzelweste.

Doch trotz des 5:8-Rückstands kämpfte Wildeshausen unverdrossen weiter. Erst zwang Hakemann Bastian Althoff in die Knie, dann feierte Youngster Krüger in beeindruckender Manier (3:0 über Friedel Elixmann) seinen ersten Einzelsieg in der Bezirksoberliga und erntete dafür ein Sonderlob von Leitwolf Rang: „Matteo hat das prima gemacht und uns ins Abschlussdoppel gerettet. Leider konnten wir seine Steilvorlage nicht nutzen.“

An der Seite seines Sohnes Fabian musste Rang in drei Sätzen gegen Ricardo Klostermann/Kallmeyer passen, so dass Wildeshausens leidenschaftlicher Kampf am Ende unbelohnt blieb.

Entsprechend geknickt wirkte Helmut Rang nach dem Knockout: „Ursprünglich hatten wir vor dem Doppelspieltag auf drei Punkte gehofft, jetzt ist es nur einer geworden. Damit stehen wir am Wochenende gegen Riemsloh unter Zugzwang. Da muss etwas Zählbares her.“

Stenogramm VfL Wildeshausen – BSV Holzhausen 7:9: F. Rang/H. Rang – O. Klostermann/Gensch 2:3 (11:6, 11:9, 6:11, 3:11, 9:11), Rüdebusch/M. Krüger – R. Klostermann/Kallmeyer 0:3 (5:11, 7:11, 8:11), Scherf/Hakemann – Althoff/Elixmann 3:0 (11:6, 11:8, 11:7), Rüdebusch – O. Klostermann 3:0 (11:9, 11:9, 12:10), F. Rang – R. Klostermann 1:3 (11:8, 6:11, 7:11, 9:11), H. Rang – Gensch 3:1 (11:4, 11:13, 11:6, 11:4), Scherf – Kallmeyer 0:3 (6:11, 7:11, 4:11), Hakemann – Elixmann 3:0 (11:6, 11:6, 11:2), M. Krüger – Althoff 1:3 (11:7, 8:11, 7:11, 7:11), Rüdebusch – R. Klostermann 1:3 (12:10, 4:11, 5:11, 9:11), F. Rang – O. Klostermann 1:3 (7:11, 11:8, 5:11, 2:11), H. Rang – Kallmeyer 3:2 (4:11, 11:6, 10:12, 11:9, 11:7), Scherf – Gensch 1:3 (8:11, 12:14, 11:7, 2:11), Hakemann – Althoff 3:1 (4:11, 11:7, 11:3, 11:8), M. Krüger – Elixmann 3:0 (11:6, 11:4, 11:5), F. Rang/H. Rang – R. Klostermann/Kallmeyer 0:3 (10:12, 4:11, 6:11).