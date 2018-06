ASV mit Mats Albrecht in der Mitte stabiler?

Brettorf/Ahlhorn - In der Außenseiterrolle haben sich die Erstliga-Faustballer des TV Brettorf zunehmend wohl gefühlt. Gegen das noch sieglose Schlusslicht Leichlinger TV ist das Team von Trainer Klaus Tabke nun erstmals leicht favorisiert (Sonnabend, 16 Uhr). Der Ahlhorner SV rechnet sich für das Heimspiel gegen den amtierenden deutschen Feld- und Hallenmeister VfK 01 Berlin ohne seinen verletzten Kapitän Tim Albrecht nicht allzu viel aus (Sonnabend, 18 Uhr).

Tabke erwartet gegen den Tabellenletzten zwar ein „dreckiges Spiel“, hofft aber dennoch auf einen guten Ausgang: „Wenn wir gewinnen, haben wir eine optimale Ausgangsposition. Allerdings müssen die Jungs mit der nötigen Lockerheit ins Spiel gehen“, meint der TVB-Coach. Vincent Neu wird es aus persönlichen Gründen wahrscheinlich nicht rechtzeitig bis zum Anpfiff schaffen. Der Linkshänder bildete zuletzt mit Kapitän Malte Hollmann ein gut funktionierendes Angriffsduo. Seinen Platz wird Hauke Rykena einnehmen. „Ich sehe da kein Problem. Hauke hat im Training sehr gut gearbeitet und die Vorgaben perfekt umgesetzt“, erläutert Tabke.

Nicht nur weil der VfK 01 Berlin „neben Pfungstadt zurzeit das Nonplusultra“ ist, glaubt Ahlhorns Trainer Karsten Bilger nicht an eine Überraschung. Dafür bräuchte es einen Tim Albrecht in Topform. Doch der Mittelmann fällt wegen einer Oberschenkelverletzung aus. „Und wir werden kein Risiko eingehen, denn der Saisonhöhepunkt steht noch bevor“, sagt Bilger mit Blick auf die Heim-DM. Während Paul Barklage beim 4:5 in Kellinghusen im Zentrum aushalf, dürfte dort diesmal Mats Albrecht zum Zuge kommen. „Mit Mats sind wir in der Mitte eine Spur stabiler“, meint Bilger.

mar