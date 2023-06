TV Neerstedt trotz 26:29-Niederlage endgültig gerettet

Von: Jürgen Prütt

Verdiente sich ein Sonderlob: Marvin Auffarth (am Ball) musste 60 Minuten im linken Rückraum durchspielen und erzielte acht Treffer. © Tamino Büttner

Neerstedt – Der TV Neerstedt ist auch in der Saison 2023/2024 ein Teil der Handball-Verbandsliga. Das steht seit Samstagabend endgültig fest. Trotz der 26:29 (14:14)-Niederlage gegen den Wilhelmshavener HV II können die Männer aus der Gemeinde Dötlingen am letzten Spieltag nicht mehr auf den zwölften Tabellenrang zurückfallen. Den vierten Absteiger neben der HSG Bützfleth/Drochtersen, dem FC Schüttorf 09 und dem TSV Daverden machen die Eickener SpVg und der MTV Eyendorf im direkten Duell aus. Der TV Neerstedt fährt am Samstag, 10. Juni, 19 Uhr, ohne Druck zum ebenfalls geretteten ATSV Habenhausen II.

Die Grün-Weißen stellten am Samstag vor heimischer Kulisse noch einmal unter Beweis, dass sie mit den Spitzenteams mithalten können. „Wir waren über 50 Minuten die bessere Mannschaft“, konstatierte Andreas Müller. Neerstedts Coach hatte nach der 24:21-Führung in der 48. Spielminute kräftig durchgewechselt. „Vielleicht hätten wir das Spiel sonst nach Hause gebracht“, mutmaßte der Bookholzberger. „Alle Jungs sollten aber ihre Einsatzzeiten bekommen. Das war so abgesprochen, und dazu stehe ich auch.“ Nach dem Treffer zum 26:26 (56.) durch Marvin Auffarth schnürte Wilhelmshavens Rückraumlinker Jan Bennet Behrends einen Dreierpack zum Endstand – 26:29.

Müller berichtete von einem „sehr attraktiven Spiel“ mit tollen Torhütern und klasse Abwehrreihen auf beiden Seiten. Ein Sonderlob gab es vom 45-jährigen B-Lizenzinhaber für Marvin Auffarth. „Marvin ist für den erkrankten Jan Niklas Bruning 60 Minuten im linken Rückraum gegangen und hat es klasse gemacht“, hob Müller den achtfachen Torschützen hervor. Wilhelmshavens Zweitliga-Reserve habe sich als starker Gegner präsentiert, erklärte Müller: „Die haben nicht umsonst nur vier von 27 Spielen verloren und hatten im Rückraum ordentliche Kanten dabei.“

Auffarth brachte die Hausherren gegen den Rangdritten erstmals mit zwei Treffern in Führung (18:16/38.). Felix Hennken sorgte mit seinem vorerst letzten Treffer für den TV Neerstedt für das 24:21. Hennken (zieht nach Köln) ist beim Tabellenneunten neben Christoph Steenken (wechselt in die Zweite) und Keeper Tjark Müller (spielt nur noch für den HC Bremen) einer von drei Abgängen.

In der kommenden Woche will es Andreas Müller erneut ruhig angehen lassen. „Wir werden nur noch einmal am Donnerstag trainieren“, kündigte der Coach an.

Stenogramm TV Neerstedt – Wilhelmshavener HV II 26:29 (14:14) TV Neerstedt: Krause, Oltmanns - Ch. Steenken, Schrader (3), Poppe, Marcel Reuter (2), Hoffmann (6/5), Schröder, Auffarth (8), Hennken (1), Hülsmann (3), Kunz (3) Wilhelmshavener HV II: Berens, Federspiel - Hackstein (1), Koch, Theede (5/1), Dröge (4), Vogt (2), Behrends (8), Weiner (2), Kasche, Trotte, Toben, Neumann (7/6), Probst Siebenmeter: TVN 6/5, WHV 7/7 Zeitstrafen: TVN 1, WHV 4 Schiedsrichter: Stephan Rieck/Johannes-Georg Temme