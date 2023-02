Christine Martinkowski ist beim 27:24 ein ganz wichtiger Faktor

Von: Sven Marquart

Vom Siebenmeterstrich fast unüberwindbar: Neerstedts Torhüterin Christine Martinkowski parierte in Hoykenkamp sechs von sieben Strafwürfen. © Tamino Büttner

Neerstedt – Auf ihre Torhüterin können sich die Regionsoberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt II verlassen. Mit zahlreichen Paraden war Christine Martinkowski beim 27:23 (12:11)-Erfolg bei der TS Hoykenkamp ein ganz wichtiger Faktor. Vom Siebenmeterstrich war Neerstedts Nummer eins sogar fast unüberwindbar – die Keeperin hielt sechs (!) von sieben Strafwürfen. Nicola Panzram, Aileen Thode und Veronika Sinn scheiterten je einmal an Christine Martinkowski, Claudia Duits sogar gleich dreimal.

„Das war ein hart erkämpfter Sieg“, atmete Neerstedts Co-Trainerin Antje Struß erleichtert auf. Denn die durchwachsenen Trainingseindrücke übertrugen sich auch auf das Spiel. „Die Abläufe haben nicht funktioniert“, erläuterte Antje Struß. In der ersten Halbzeit notierte sie bei ihrer Crew sieben technische Fehler. Erschwerend kam hinzu, dass Anna Görke mit dem Fuß umknickte und ab der 20. Minute nicht mehr mitmischen konnte. Für die Toptorjägerin sprangen Fabienne Bajorat (7), Sarah Schwarz (6) und Antonia Kallifidas (4) in die Bresche. Sarah Schwarz sorgte auch für das 12:11 zu Pause.

Nachdem die Führung in der ersten Halbzeit mehrfach hin und her gewechselt war, setzten sich die Gäste zu Beginn des zweiten Abschnitts auf 17:14 (41.) ab. „Da war ich mir sicher, dass wir das nicht mehr aus der Hand geben“, erklärte Antje Struß. „Außerdem haben wir die Fehler in der zweiten Halbzeit fast komplett abgestellt – dann passt auch das Ergebnis“, registrierte sie zufrieden.

Stenogramm TS Hoykenkamp – TV Neerstedt II 23:27 (11:12) TS Hoykenkamp: Flehmer (1), Z. Meyer (3), Johr (1), Stephan, Panzram, Duits (5/1), Tjarks (4), Thode, M. Meyer, Schumacher (3), Sinn (5), Grundmann, Wottrich (1), Buth TV Neerstedt II: Martinkowski - Bajorat (7), L. Böttjer (2), Hoyng (1), Görke (1/1), Kallifidas (4), J. Böttjer, Oehlerking (1), Adams, Kammann (1), Petko (3/1), Schwarz (6), Menge (1) Siebenmeter: TSH 7/1, TVN 4/2 Zeitstrafen: TSH 4, TVN 5 Schiedsrichterinnen: Sophie Emmi Hehlert/Lena Ricklefs