Marofke serviert sehr flexibel

Brettorf - In eindrucksvoller Manier haben die Erstliga-Faustballerinnen des TV Brettorf ihren Heimvorteil genutzt. Durch die beiden 3:0-Erfolge über den Ahlhorner SV und den TK Hannover übernahm die Crew von Trainer Pascal Osterheider die Tabellenführung. Der Ahlhorner SV rangiert nach dem 3:0 gegen den TK Hannover vor der zweiwöchigen Spielpause auf dem dritten Platz.

TV Brettorf – Ahlhorner SV 3:0 (11:8, 11:5, 11:4): „Das war die erste Revanche für die beiden knappen Niederlagen in der vergangenen Feldsaison“, freute sich Osterheider nach dem Sieg über den Landkreisrivalen. Der erste Satz verlief bis zum Stand von 8:8 ausgeglichen. Dabei punktete Laura Marofke immer wieder direkt über die rechte Ahlhorner Abwehrseite. Zudem servierte Brettorfs starke Angreiferin sehr flexibel. Mit drei Punkten in Folge holten sich die Gastgeberinnen die Satzführung. Im Ahlhorner Spiel taten sich mehr und mehr Lücken auf, so dass Brettorf auch die beiden folgenden Durchgänge für sich entscheiden konnte. „Den ersten Satz hätten wir holen müssen, der ging klar auf meine Kappe. Wenn uns das gelungen wäre, hätte es in den folgenden Sätzen auch anders aussehen können“, meinte ASV-Abwehrspielerin Sandra Wortmann.

Ahlhorner SV – TK Hannover 3:0 (11:8, 11:8, 12:10): Über 6:6 verlief der erste Abschnitt bis zum Stand von 8:8 ausgeglichen. Dann setzte sich die Routine des ASV durch, der mit drei Punkten in Folge die Satzführung übernahm. Nach dem 0:3-Rückstand zu Beginn des zweiten Durchgangs gab das Team um ASV-Kapitänin Imke Schröder mit fünf Zählern am Stück die richtige Antwort und baute die Satzführung schließlich auf 2:0 aus. Im dritten Abschnitt punktete Ahlhorns Nachwuchsangreiferin Tokessa Köhler-Schwartjes mehrfach über Hannovers Weltmeisterin Charlotte Salzmann. Zunächst wehrte der ASV beim Stand von 9:10 einen Satzball ab. Zwei weitere erfolgreiche Aktionen später hatte Ahlhorn den Sieg eingetütet. „Am Schluss hatten wir wieder mehr Sicherheit und konnten so zwei wichtige Punkte einfahren“, sagte ASV-Trainerin Edda Meiners.

TV Brettorf – TK Hannover 3:0 (11:4, 11:6, 11:4): Brettorf hatte das Geschehen von Beginn an im Griff. „Der TKH hat immer wieder versucht, Laura Marofke aus dem Spiel zu nehmen, hat damit aber nur wenig Erfolg gehabt, weil Karen Kläner die Dinger dann verwandelt hat“, berichtete Osterheider. Seine Angreiferinnen profitierten dabei von den präzisen Zuspielen Laura Cordings. In der Abwehr zeigten Ida Hollmann und Jule Weber konstant gute Leistungen. Für Weber kam später Laura Koletzek ins Spiel. - mar