Marie Sudholz schnappt sich zwei Titel

Von: Sven Marquart

Starker Auftritt: die Crew des SC Wildeshausen bei der Badminton-Bezirksmeisterschaft in Schüttorf. © SC Wildeshausen

Wildeshausen – Der Badminton-Nachwuchs des SC Wildeshausen hat bei der Bezirksmeisterschaft in Schüttorf kräftig abgeräumt. Die Huntestädter kehrten mit vier ersten, zwei zweiten und drei dritten Plätzen aus der Grafschaft Bentheim zurück – eine Ausbeute, die sich sehen lassen kann!

Besonders erfolgreich war Marie Sudholz. Nachdem sie bereits im vergangenen Jahr die Bezirkstitel im Einzel und Doppel der Altersklasse U 15 gewonnen hatte, feierte sie diesmal einen Zweifachsieg in der U 17. In Einzel an Position eins gesetzt, gab Marie Sudholz nur beim 21:13, 15:21, 21:13 im Finale gegen Aila Helene Wendt (Post SV Leer) einen Satz ab. Auch im Doppel an der Seite ihrer Vereinskollegin Nike Fink wurde Marie Sudholz ihrer Favoritenrolle gerecht – diesmal sogar komplett ohne Satzverlust. „Damit habe ich nicht gerechnet“, strahlte Marie Sudholz, die überdies mit Oskar Voß noch Zweite im U 19-Mixed wurde. Hier belegte das zweite Wildeshauser Duo Nike Fink und Elias Nachtigal Rang drei.

Besonders freute sich Holger Fink über Sieg von Tom Gellermann und Arved Horn im U 15-Doppel. „Das ist ein schöner Erfolg“, meinte der Badmintonabteilungsleiter des SC Wildeshausen. Im Finale bezwangen Gellermann/Horn die topgesetzten Matti Sumbeck/Jannik Wolterink (SV Veldhausen 07/FC Schüttorf 09) mit 21:19, 21:18. Arved Horn wurde überdies Zweiter im stark besetzten U 15-Einzelfeld. Im Finale musste sich der Brettorfer nur knapp mit 9:21, 21:19, 13:21 dem favorisierten Johann Enneking (OSC Damme) geschlagen geben, der zum Auftakt den Wildeshauser Ngoc Anh Tu Pham ausgeschaltet hatte. Tom Gellermann erreichte hier das Viertelfinale.

Für den vierten Wildeshauser Bezirkstitel sorgten Elias Nachtigal und Oskar Voß im U 19-Doppel. Im Einzel war für Voß bereits in der ersten Runde Endstation, für Nachtigal in Runde zwei.

Oskar Pokorny und Jaron Wawrzinek durften sich im U 13-Doppel über den dritten Platz freuen. Nachdem sie im Halbfinale knapp mit 20:22, 26:28 gegen die späteren Sieger Taiken Egbers/Kajo Moß (SV Veldhausen 07) verloren hatten, behaupteten sie sich im kleinen Finale mit 21:11, 21:13 gegen Felix Xiting Yang/Jinmo Zheng (BC 82 Osnabrück). Im U 13-Einzel standen sich Oskar Pokorny und Jaron Wawrzinek dann als Gegner im Spiel um Platz drei gegenüber – mit dem besseren Ende für Oskar Pokorny (15:21, 21:16, 21:15). Für Alexander Wagner war das Turnier nach dem Viertelfinale beendet.