Maren Nitz sammelt bei Badminton-EM der Senioren tolle Erfahrungen

Von: Sven Marquart

Keine Diskussion: Die Wildeshauserin Maren Nitz (r.) erkannte die Überlegenheit ihrer englischen Bezwingerin Gretchen Rowles (l.) neidlos an. © Maren Nitz

Wildeshausen – Mit insgesamt 210 Aktiven stellte der Deutsche Badminton-Verband (DBV) bei der Senioren-Europameisterschaft in Ljubljana die größte Delegation unter den teilnehmenden Nationen. Zum DBV-Aufgebot gehörte auch Maren Nitz vom SC Wildeshausen. Die 55-Jährige hatte sich durch ihren Viertelfinaleinzug bei der deutschen Meisterschaft für das O 55-Einzel bei den „European Senior Championships“ in der slowenischen Hauptstadt qualifiziert.

Außerdem startete die inzwischen in Bremen-Nord lebende Wildeshauserin im Doppel an der Seite von Christa Fiebig. Obwohl das Turnier für Maren Nitz in beiden Konkurrenzen bereits nach einem Match beendet war, wirkte sie nach ihrer Rückkehr keinesfalls unglücklich. „Das waren schöne Spiele und eine tolle Erfahrung – es hat Spaß gemacht“, schwärmt sie.

Nach der Anreise mit dem Zug und dem Briefing durch die deutschen Teamchefs musste Maren Nitz mit ihrer Zufallspartnerin Christa Fiebig (SC Salzgitter Sportfreunde) zunächst im O 55-Doppel gegen die portugiesisch-polnische Kombination Ana Silva und Beata Szczecina antreten. „Christa und ich hatten vorher noch nie zusammengespielt. Trotzdem haben wir ganz gut harmoniert“, berichtet Maren Nitz. Dennoch unterlag das deutsche Duo klar mit 12:21, 13:21. Erfolgreicher lief es für Christa Fiebig im O 60-Mixed: An der Seite ihres Ehemanns Fred erreichte sie das Viertelfinale.

Nach dem Aus im Doppel traf Maren Nitz tags darauf in der zweiten Runde des O 55-Einzels auf Gretchen Rowles aus England. Zum Auftakt hatte die Wildeshauserin im 44-köpfigen Feld ein Freilos erwischt. Besonders beeindruckt war Maren Nitz von der 21 Meter hohen Decke im Dvorana Centre Stozice. „Das ist dreimal so hoch, wie ich es gewohnt bin“, verdeutlichte sie. Den ersten Durchgang konnte die gelernte Speditionskauffrau bis zum Stand von 15:15 offen gestalten. „Da habe ich gedacht, das wird eine enge Kiste“, erzählt Maren Nitz. Sie sollte sich täuschen. Der Satz ging mit 21:17 an die Britin, die sich im zweiten Abschnitt dann glatt mit 21:11 durchsetzte. „Gretchen war technisch stärker und hat meine Schwächen besser gelesen“, erkennt Maren Nitz die Überlegenheit ihrer Kontrahentin an. Dennoch ist sie mit ihrer eigenen Leistung zufrieden.

Das war 2018 bei ihrem ersten EM-Auftritt im spanischen Guadalajara noch ganz anders gewesen. Nach ihrer Erstrundenniederlage gegen die Französin Sophie Faller im O 50-Einzel (10:21, 17:21) war sie „total unzufrieden“. Sie habe wie in Trance gespielt und musste sich das Match hinterher erst einmal auf Youtube ansehen, um zu begreifen, was passiert war. „Deshalb wollte ich mich auch unbedingt noch mal für die EM qualifizieren“, unterstreicht Maren Nitz, die normalerweise für den SC Wildeshausen in der Bezirksliga aufläuft. Die kontinentalen Titelkämpfe seien allein deshalb „ein Erlebnis, weil man wie ein Profi behandelt wird“. Auch 2024 im kroatischen Dubrovnik will sie wieder dabei sein.