„Absolut kein Wunschlos“: VfL Wildeshausen muss im Pokal beim TuS Emstekerfeld antreten

Von: Sven Marquart

Teilen

Neuer Kapitän: Marco Nakelski ist jetzt Mannschaftsführer des VfL Wildeshausen. © Sven Marquart

Wildeshausen – Das Verletzungspech verfolgte die Fußballer des VfL Wildeshausen in den beiden vergangenen Spielzeiten auf Schritt und Tritt. Das soll dem Landesliga-Absteiger in der neuen Saison nicht wieder passieren. Daher versucht VfL-Coach Marcel Bragula, das Verletzungsrisiko zu minimieren, so weit es bei einer Kontaktsportart eben geht. Unter anderem ist Physiotherapeutin Kathrin Sulecki nun regelmäßig bei den Trainingseinheiten dabei und absolviert mit den Krandel-Kickern prophylaktische Übungen. Bis jetzt ging alles gut. „Wir sind froh, dass wir ohne Schwierigkeiten durch die Vorbereitung gekommen sind“, sagt Bragula vor dem Bezirkspokalspiel beim TuS Emstekerfeld aus der Bezirksliga-Staffel 4 (Sonntag, 15 Uhr).

„Natürlich ist auch der Pokal ein Wettbewerb, in dem es um etwas geht“, sagt Bragula. Doch in diesem Jahr setzt er andere Prioritäten. Aus diesem Grund wird er nur mit einem „ganz schmalen Aufgebot“ in den Cloppenburger Ortsteil fahren. „Alle Spieler, die ein Zipperlein haben oder körperlich hinten dran sind, nehmen wir nicht mit – da werden wir absolut nichts riskieren“, betont Bragula. So werden neben den langzeitverletzten Marius Krumland, Duc Nguyen und Ole Volkmer auch Alexander Dreher, Robin Ramke, Christopher Kant und Marco Nakelski daheimbleiben.

Apropos Marco Nakelski: Der 30-jährige Mittelfeldstratege trägt künftig die VfL-Kapitänsbinde. Denn es ist ungewiss, ob der bisherige Mannschaftsführer Marius Krumland (Knieprobleme) überhaupt noch einmal Fußball spielen kann. Nakelskis Vertreter sind Christoph Stolle und Mattes Hehr. Das Trio bildet zusammen mit Michael Eberle, Maximilian Seidel, Philip Kleingärtner und Luke Berger auch den Mannschaftsrat.

Der TuS Emstekerfeld sei „absolut kein Wunschlos“, sagt Bragula. Die Crew seines Trainerkollegen Christian Kellermann hege große Ambitionen und schiele Richtung Landesliga. „Das zeigt allein die Verpflichtung von Sebastian Sander“, unterstreicht Bragula. Sander wechselte in diesem Sommer vom SV Bevern an die Nußbaumallee. In den vergangenen Spielzeiten gehörte der 32-jährige Angreifer beständig zu den besten Torjägern der Landesliga.

„Ansonsten ist E-Feld sehr robust und zweikampfstark. Außerdem haben sie den Heimvorteil – deshalb sehe ich uns nicht in der Favoritenrolle“, sagt Bragula. Zwar habe er während seiner nunmehr neunjährigen Amtszeit noch kein Pflichtspiel gegen den TuS Emstekerfeld bestritten. „Aber dennoch sind wir vorbereitet“, erklärt der 48-jährige B-Lizenzinhaber.