Die Wildeshauser Maria Schmitt und Fritz Rietkötter erleben ein außergewöhnliches Laufabenteuer

Von: Sven Marquart

Geschafft! Maria Schmitt und Fritz Rietkötter nach bestandenem Laufabenteuer. © Wildeshauser Lauftreff

Wildeshausen – Spektakulär, außergewöhnlich, faszinierend, erlebnisreich und atem(be)raubend – mit diesen Adjektiven beschreibt Fritz Rietkötter sein jüngstes Laufabenteuer. Dafür begab sich der Organisator des Wildeshauser Lauftreffs unter Tage: In 500 Meter Tiefe startete er beim 15. Kristallmarathon im Bergwerk Merkers (Thüringen). Nach 4:44:33 Stunden beendete der 56-jährige Wildeshauser den Wettbewerb als Zwölfter der Altersklasse M 55. Seine Partnerin Maria Schmitt startete über die Zehn-Kilometer-Distanz und wurde in 1:04:33 Stunden Neunte in der W 55.

Um in dem Salzbergwerk bei 21 Grad Lufttemperatur und 25 Prozent Luftfeuchtigkeit mitlaufen zu dürfen, mussten alle Aktiven einen Helm und eine Lampe tragen. Für die zehn Kilometer waren drei, für den Marathon 13 Runden à 3,25 Kilometer zu absolvieren. „Für uns Flachlandtiroler, die Steigungen und Gefälle nicht gewohnt sind, war dieser Lauf eine echte Herausforderung – 700 Höhenmeter sind schon ein Brett“, berichtete Rietkötter. Doch damit nicht genug: Außerdem gab es zwei Zeitlimits nach der siebten (2:30 Stunden) und zwölften Runde (4:30 Stunden). Das „Reißen“ dieser Marken hätte das Aus bedeutet.

Und immer wieder dieses Spiel aus totaler Finsternis der Nebenstollen und funzeligem Licht auf der Hauptlaufstrecke. Irgendwie unreal und doch hochgradig interessant und mega anstrengend.

Zunächst waren die Teilnehmer rund 25 Minuten mit Förderkorb, Shuttlebus und zu Fuß unterwegs, um den Start- und Zielbereich im Hauptbunker des Bergwerks zu erreichen. „Nicht nur die grandiosen Ausmaße dieser Halle waren enorm. Auch der größte Unter-Tage-Schaufelradbagger der Welt hatte gigantische Ausmaße“, erzählte Rietkötter. Mit einer „richtig geilen Lasershow“ wurden die Läufer auf den Start eingestimmt.

Um nicht Gefahr zu laufen, disqualifiziert zu werden, hatte Rietkötter für die ersten sechs Runden einen Schnitt von ungefähr sechs Minuten pro Kilometer veranschlagt. Auf den folgenden sechs Runden wollte er dann einen Kilometerschnitt von sieben Minuten hinlegen. „Durch das enge Läuferfeld wurde jede Menge Stollenstaub aufgewirbelt. Aufgrund der Enge war auch ein seitliches Ausweichen nicht möglich“, schilderte der Huntestädter. Trotzdem gelang es ihm, seinen Plan einzuhalten.

Es folgte die letzte Runde. „Beim Marathon über Tage beginnt jetzt der Bereich, wo applaudierende Zuschauer stehen. Davon war hier unten nichts zu sehen. Stattdessen absolute Ruhe und Finsternis. Ich war ziemlich für mich“, vermisste Rietkötter die Anfeuerung.