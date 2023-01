Manuela Garms gibt beim Neerstedter 37:25-Erfolg ein tolles Comeback – und verletzt sich

Von: Sven Marquart

Teilen

Zog geschickt die Fäden: Sarah Oehlerking (am Ball) setzte ihre Nebenleute immer wieder gekonnt in Szene. © Tamino Büttner

Neerstedt – Viele Jahre gehörte Manuela Garms zu den Leistungsträgerinnen der ersten Neerstedter Frauenmannschaft. Nachdem die Rechtshänderin die Handballschuhe eigentlich schon an den Nagel gehängt hatte, hat sie nun offenbar wieder Blut geleckt. Jedenfalls gab „Manu“ nach nur zwei Trainingseinheiten jetzt ihr Comeback beim TV Neerstedt II in der Regionsoberliga. Und was für eins! Zum 37:25 (20:8)-Erfolg beim VfL Oldenburg III steuerte sie sechs Treffer bei und war damit nach Anna Görke (7/4) zweitbeste Werferin.

„Weil Fabienne Bajorat und Lisa Mutke verhindert waren, ist ,Manu‘ eingesprungen – und hat gleich voll eingeschlagen“, sagte Neerstedts Co-Trainerin Antje Struß. Tatsächlich agierte Manuela Garms in der Rückraummitte und auf halblinks fast wie zu besten Zeiten und war immer wieder mit Schlagwürfen oder im Eins-gegen-eins erfolgreich. „Leider ist sie in der 52. Minute mit dem Fuß umgeknickt und fällt jetzt wahrscheinlich länger aus“, bedauerte Antje Struß.

Es war jedoch der einzige Wermutstropfen im Neerstedter Freudenbecher. Denn die Gäste präsentierten sich in ihrer ersten Partie nach der fünfwöchigen Weihnachtspause glänzend aufgelegt. „Die Mannschaft war wirklich griffig und hat vor allem eine klasse erste Halbzeit gespielt. Wir waren angenehm überrascht“, strahlte Coach Waldemar Struß. Seine 5:1-Abwehr mit Sarah Schwarz auf der Spitze gestattete den Oldenburgerinnen im ersten Durchgang lediglich acht Treffer. Im Angriff zog Sarah Oehlerking geschickt die Fäden und setzte ihre Nebenleute immer wieder gekonnt in Szene. Da die Neerstedter Oberliga-Reserve hochprozentig abschloss und sich in der gesamten Partie lediglich 13 Fehlwürfe leistete, waren bereits beim 20:8 zur Pause die Fronten abgesteckt.

Die zweiten 30 Minuten konnten die Oldenburgerinnen dann ausgeglichen gestalten (17:17). „Man konnte merken, dass sie in der Kabine eine Ansage bekommen haben“, berichtete Antje Struß. Mit dem klaren Vorsprung im Rücken schaltete Neerstedt etwas zurück. „Die zweite Hälfte war aber immer noch in Ordnung“, meinte Antje Struß.

Stenogramm VfL Oldenburg III – TV Neerstedt II 25:37 (8:20) TV Neerstedt II: Martinkowski - L. Böttjer (2), Kracke (4), Hoyng, Görke (7/4), Kallifidas (1), J. Böttjer (2), Oehlerking (4), Adams (2), Schwarz (2), Kammann (3), Garms (6), Petko (4/3), Menge Siebenmeter: VfL 5/3, TVN 10/7 Zeitstrafen: VfL 3, TVN 0 Schiedsrichter: Jonas Koch/Marvin Muche