„Zwei unschöne Situationen“ überschatten Kreispokal-Endspiele der Junioren

Von: Sven Marquart

Silbermedaille als Trostpflaster: Die B-Junioren der SG DHI Harpstedt (Bild) unterlagen im Kreispokalfinale dem TSV Ganderkesee mit 0:3. © Tamino Büttner

Hundsmühlen – Das Organisationsteam des SV Tungeln hatte ganze Arbeit geleistet. Das Wetter spielte ebenfalls mit. „Auch wenn es vielleicht ein bis vier Grad zu warm war“, wie Kreisjugendobmann Knut Hinrichs fand. Und über den Tag verteilt sorgten mehrere Hundert Zuschauer auf der Sportanlage an der Achternmeerer Straße bei den Kreispokal-Endspielen der Fußball-Junioren für eine würdige Kulisse.

Alles schick also? Mitnichten! „Leider hatten wir auch zwei unschöne Situationen“, berichtete Hinrichs. Zunächst habe sich während des C-Junioren-Finales ein Zuschauer „eine massive verbale Entgleisung“ geleistet. Anschließend habe der Unruhestifter, den Hinrichs als Spielervater aus dem Lager des TuS Heidkrug identifizierte, dem Schiedsrichter auch noch „Schläge angedroht“, erzählte der Kreisjugendobmann. Er sei kurz davor gewesen, die Polizei zu rufen. Die brenzlige Situation löste sich jedoch auf, ohne dass die Ordnungshüter auf den Plan treten mussten. „Trotzdem werden wir da noch einmal nacharbeiten müssen“, seufzte Hinrichs, der in jüngster Zeit immer häufiger mit Auswüchsen verbaler und körperlicher Gewalt konfrontiert wird. Dazu passt auch der zweite Vorfall, als ein anderer Zuschauer nur unter „massiver Motzerei“ der Aufforderung der Offiziellen nachkam, sich einen anderen Platz zu suchen. „Sowas ärgert mich! Das sind Dinge, die nicht sein müssen“, schimpfte Hinrichs.

Fußball gespielt wurde auch noch. An drei der fünf Finalpartien war der TSV Ganderkesee beteiligt. Zweimal ging der „Pott“ in die Ganter-Gemeinde. So auch bei den B-Junioren. In dieser Altersklasse setzte sich der TSV-Nachwuchs mit 3:0 (1:0) gegen die SG DHI Harpstedt durch. „Am Ende hat Ganderkesee verdient gewonnen – das muss man so sagen“, zeigte sich DHI-Coach Diemo Spitz als fairer Verlierer.

Die eine Klasse tiefer spielenden Harpstedter waren als Außenseiter in die Partie gegangen, verkauften ihre Haut aber überaus teuer. „Die Jungs haben ein geiles Spiel gemacht und sich komplett zerrissen. Sie können stolz auf sich und ihre Saison sein“, lobte Spitz seine Crew. Unter dem Strich habe der Gegner aber „die besseren Lösungen gefunden, auch wenn wir mit etwas Spielglück das 1:0 oder 1:1 machen können“. Doch weder vor noch nach Ganderkesees Führungstreffer durch Felix Laue (23.) schaffte es Anton Lambertz, den Ball im TSV-Tor unterzubringen.

In der Pause bündelte die SG DHI Harpstedt ihre Kräfte und kam auch gut aus der Kabine. Gleich zweimal verpasste Fares Jarjir den möglichen Ausgleich. Stattdessen zogen Levent Malki (49.) und Roman Rücker (50.) dem Underdog mit einem Doppelschlag den Stecker. „Trotzdem haben wir bis zum Schluss keine Sekunde nachgelassen“, freute sich Spitz über den Kampfgeist seiner Schützlinge.

