Harpstedter TB zeigt beim 12:26 in Friesoythe eine ganz schwache Angriffsleistung

Von: Sven Marquart

Hielt die Pleite in Grenzen: Harpstedts gut aufgelegter Keeper Maik Bitter. © Tamino Büttner

Harpstedt – Zwölf Treffer in 60 Minuten sind entschieden zu wenig, um ein Handballspiel zu gewinnen. Aufgrund ihrer schwachen Offensivleistung mussten die Regionsoberliga-Männer des Harpstedter TB in der Nachholpartie bei der HSG Altes Amt Friesoythe eine 12:26 (6:12)-Niederlage quittieren.

„Das war überhaupt nichts!“, ärgerte sich HTB-Coach Udo Steinberg. Im Angriff seiner Crew herrschte totale Flaute. Der Vizemeister rannte sich immer wieder in der Friesoyther 6:0-Abwehr fest. „Und aus dem Rückraum kam fast gar nichts“, monierte Steinberg. Müßig zu erwähnen, dass die Gäste ebenfalls nicht ins Tempospiel fanden.

Beim 3:5 (14.) durch Henning Meyer, der mit Arne Johannes für zwei Drittel der Harpstedter Treffer sorgte, war die Handballwelt aus Sicht des HTB zumindest noch halbwegs in Ordnung. Doch über 3:8 (17.) wuchs der Rückstand bis zur Pause auf sechs Tore an. Vom 6:11 (29.) bis zum 7:19 (44.) blieb die Steinberg-Sieben halbzeitübergreifend eine Viertelstunde (!) ohne Erfolgserlebnis. „Dann kommt eben so ein Ergebnis zustande“, schimpfte der Übungsleiter.

Während der Angriff allenfalls „ein laues Lüftchen“ gewesen sei, war Steinberg mit der Abwehrleistung und den 26 Gegentreffern durchaus einverstanden. Vor allem in der ersten Halbzeit verhinderte Keeper Maik Bitter mit etlichen Paraden einen höheren Rückstand. „Sonst wäre das noch schlimmer ausgegangen“, bestätigte Steinberg und forderte erneut eine bessere Trainingsbeteiligung ein: „Auch im Handball gilt: ohne Fleiß kein Preis.“

Stenogramm HSG Altes Amt Friesoythe - Harpstedter TB 26:12 (12:6) Harpstedter TB: N. Döhle, Bitter - Deickert, Johannes (5/1), H. Meyer (4/1), Völsgen (1), Witscher (1), Bovensmann, Haake (1/1), Siefjediers, Dietmann Siebenmeter: HSG 5/3, HTB 7/3 Zeitstrafen: HSG 2, HTB 1 Schiedsrichter: Till Bartner/Aydin Kilic-Zimmermann