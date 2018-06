TV Brettorf hat Appetit auf weitere Erfolge

+ Pascal Osterheider

Brettorf/Ahlhorn - An den beiden jüngsten Erstliga-Spieltagen sind die Faustballerinnen des TV Brettorf offenbar auf den Geschmack gekommen. „Die Mädels sind hungrig geworden“, hat Trainer Pascal Osterheider beobachtet. Hungrig auf Erfolg. Zwar schrammte sein Team bei den 2:3-Niederlagen gegen den Ahlhorner SV und den TV Jahn Schneverdingen jeweils nur knapp an einer Überraschung vorbei, dafür gab es am vergangenen Wochenende gegen den TSV Schülp (3:2) und den TK Hannover (3:0) gleich zwei Siege.