Tim Albrecht zieht mit Faustball-Nationalteam ohne Satzverlust ins WM-Viertelfinale ein

Von: Sven Marquart

Volle Streckung: Tim Albrecht im letzten WM-Vorrundenspiel gegen Italien. © Moritz Kaufmann

Mannheim/Ahlhorn – Die Massage hatte sich Tim Albrecht redlich verdient. Zuvor hatte der 30-Jährige vom Ahlhorner SV nämlich Schwerstarbeit geleistet: Einige Hundert Mal kritzelte er seinen Namen auf alles, was ihm die Faustballfans zum Unterschreiben hinlegten. Bei der Autogrammstunde wurde der Zuspieler des deutschen Nationalteams beinahe mehr gefordert als in den letzten beiden Vorrundenpartien.

Nach dem 3:0-Auftaktsieg über Namibia gewann die Crew von Bundestrainer Olaf Neuenfeld bei der Weltmeisterschaft in Mannheim auch gegen die Schweiz und Italien jeweils mit 3:0 und zog ohne Satzverlust ins Viertelfinale ein (Mittwoch, 20.30 Uhr). Der Gegner des Titelverteidigers wird im Qualifikationsspiel zwischen Chile und Neuseeland ermittelt (Dienstag, 14 Uhr). „Vor allem Chile ist nicht zu unterschätzen – da werden wir auf jeden Fall 100 Prozent geben müssen“, warnt Albrecht.

Deutschland – Schweiz (11:9, 11:4, 11:3): Der zweite WM-Auftritt des amtierenden Weltmeisters war eine faustballerische Machtdemonstration allererster Güte. Lediglich den ersten Satz, als sie nach einem 5:9-Rückstand zum 9:9 ausglichen, konnten die Schweizer offen gestalten. Ansonsten waren die Eidgenossen chancenlos. „Die Schweizer sind nicht wirklich ins Spiel gekommen und konnten nicht ansatzweise zeigen, was sie draufhaben. Das lag auch daran, dass wir sehr konsequent waren und nichts anbrennen lassen haben“, meinte Albrecht. Lange blieb ihm nur die Rolle des Zuschauers. Erst beim Stand von 10:3 im dritten Satz schickte Neuenfeld den Wildeshauser für Kapitän Fabian Sagstetter auf die Mittelposition. Den Matchball verwandelte Johannes Jungclaussen, ohne dass Albrecht das Spielgerät auch nur einmal berührt hatte. „Trotzdem freue ich mich über jeden Einsatz“, erklärte Albrecht.

Deutschland – Italien 3:0 (11:4, 11:2, 11:5): 15 Stunden später musste das deutsche Team gegen die Auswahl Italiens ran. Rund 3000 Zuschauer, darunter etwa 2600 Schülerinnen und Schüler, sorgten im Rhein-Neckar-Stadion für eine stimmungsvolle Kulisse. Am „Schools Day“ stand besonders Lokalmatador Nick Trinemeier im Fokus. 700 Mädchen und Jungen vom Thomas-Mann-Gymnasium in Stutensee, wo Trinemeier als Lehrer arbeitet, feuerten den Angreifer des TV Käfertal lautstark an. Tim Albrecht wurde an den ersten WM-Tagen von seiner Ehefrau Sarah, seinen Eltern und Schwiegereltern unterstützt. Doch dabei wird es nicht bleiben. „Für Donnerstag und Freitag haben sich um die 50 Leute angekündigt“, berichtet der ASV-Akteur. Die wollen ihn dann natürlich in Aktion sehen. So wie gegen Italien, als sich Albrecht bis zum Stand von 5:2 im dritten Satz zeigen durfte, bevor er von Sagstetter abgelöst wurde. Verausgaben musste sich der Turnierfavorit auch im Duell mit der „Squadra Azzurra“ nicht. „Italien hat aus der Angabe nur wenig Druck gemacht. Wenn wir richtig Gas gegeben hätten, wäre es noch deutlicher geworden“, sagte Albrecht. Mit dem Gruppensieg sei das erste Etappenziel erreicht. „Auch spielerisch haben wir uns keine Blöße gegeben.“

Schuberts Erbe: Tim Albrecht bittet die deutschen Nationalspieler zur Kasse Die Aufgaben in der deutschen Faustball-Nationalmannschaft sind auch abseits des Feldes klar verteilt. So zeichnen die Abwehrspieler Jonas Schröter (TSV Pfungstadt) und Jaro Jungclaussen (TV Vaihingen/Enz) für die Dekoration der deutschen Umkleide verantwortlich. Als Kabinen-DJs fungieren die Angreifer Nick Trinemeier (TV Käfertal) und Johannes Jungclaussen (TV Vaihingen/Enz). Zuspieler Tim Albrecht vom Ahlhorner SV hat nach dem Rücktritt von Angreifer Lukas Schubert (VfK 01 Berlin) den Job des Kassenwarts geerbt. „Wahrscheinlich, weil ich als besonders zuverlässig gelte“, sagt der Mann mit der Trikotnummer 13. An den bisherigen WM-Tagen hat Albrecht bereits einige Einnahmen generiert. „Die Kasse füllt sich langsam – auf die Jungs ist Verlass!“, berichtet er und lacht. Fleißigste Einzahler seien ausgerechnet die Routiniers Fabian Sagstetter und Patrick Thomas. „Einige lernen halt nicht daraus“, meint Albrecht. Der Strafenkatalog ist lang. So wird bei Verspätungen ein Euro pro Minute fällig. Verstöße gegen den Dresscode und vergessene Sportkleidung kosten ebenfalls. „Wenn der Bundesadler drauf ist, wird es richtig teuer“, erzählt Albrecht. „Und im Nationaltrikot rauchen oder Alkohol trinken, geht gar nicht.“ Mit dem eingenommenen Geld werden unter anderem Teamaktivitäten und Lehrgänge finanziert, erklärt der „Finanzminister“.