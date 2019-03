Lynn Berger beim 31:30 ganz cool

TV Neerstedt II sichert Klassenerhalt / Trainerduo macht weiter

+ Tim Gersner, Trainer des TV Neerstedt II

Neerstedt – Der Klassenerhalt ist in trockenen Tüchern: Nach dem 31:30 (18:16)-Erfolg beim Tabellennachbarn DSC Oldenburg können die Regionsoberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt II in den drei verbleibenden Spielen nicht mehr auf einen der beiden Regelabstiegsplätze rutschen. Gute Nachrichten hatte es für die Neerstedterinnen bereits vor der Partie gegeben: Ihr aus Tim Gersner und Cordula Schröder-Brockshus bestehendes Trainerduo setzt sein Engagement auch in der kommenden Saison fort. „Das war keine so schwierige Entscheidung. Es macht Spaß, und die Mannschaft ist auf einem guten Weg“, erklärte Gersner.