Luthardt möchte Vereine für Futsal begeistern

Harpstedter TB startet bei Kreisturnier in Delmenhorst

+ © Marquart Der Futsal ist sprungreduziert und hat einen kleineren Umfang als ein Fußball. © Marquart

Landkreis - Zu seiner aktiven Zeit war Jörg Peuker ein bekennender Anhänger des Budenzaubers. „Auch wenn ich als Torwart hinterher mit den ganzen blauen Flecken immer wie ein Boxer oder Wrestler ausgesehen habe“, erinnert sich der Trainer des Fußball-Kreisligisten Harpstedter TB schmunzelnd. Die Leidenschaft für das Kicken unterm Hallendach teilen seine Spieler offensichtlich. Denn als der 43-Jährige bei seiner Crew die Teilnahmebereitschaft für das erste offizielle Futsalturnier des Fußballkreises Oldenburg-Land/Delmenhorst abklopfte, waren die meisten Akteure „sofort Feuer und Flamme“.

Doch beim Gros der anderen Vereine stößt die offizielle Hallenfußballvariante der Fifa, des DFB und des Niedersächsischen Fußballverbandes offenbar (noch) auf wenig Gegenliebe. Denn außer dem HTB sind an diesem Sonnabend ab 10 Uhr in der Delmenhorster Stadionsporthalle lediglich acht weitere Teams am Start. „Das ist okay! Ich hatte mit weniger gerechnet – schließlich ist alles neu“, sagt Thomas Luthardt, der Spielausschussvorsitzende des Fußballkreises, dem 42 Vereine angehören.

Bei der Premiere gibt es zunächst eine Qualifikationsrunde mit drei Gruppen. „Zehn Mannschaften wären schöner gewesen, dann hätten wir in zwei Gruppen spielen können“, findet Luthardt. In Gruppe A trifft der HTB auf Borussia Delmenhorst und den TV Jahn. In Gruppe B sind der TV Munderloh, der Delmenhorster BV und der SV Tur Abdin. Der VfL Stenum, der TuS Heidkrug und der TV Jahn II bilden Gruppe C.

Die drei Gruppenersten spielen anschließend in der Goldrunde die Plätze eins bis drei aus, die Gruppenzweiten in der Silberrunde die Ränge vier bis sechs, und die Gruppendritten machen in der Bronzerunde die Plätze sieben bis neun unter sich aus. Die drei Erstplatzierten erhalten Geldpreise, für alle anderen Teams gibt es Bälle. „Als amtierender Hallenkreismeister ist Munderloh für mich Favorit“, erklärt HTB-Coach Jörg Peuker, der mit seiner Mannschaft „schon im oberen Drittel landen“ möchte: „Lassen wir uns überraschen, was am Ende dabei herumkommt.“

Zwar ist die Beteiligung bei diesem „Probelauf“ überschaubar, doch Thomas Luthardt hofft, dass möglichst viele Vereinsvertreter zum Zuschauen nach Delmenhorst kommen und sich auf diesem Wege „für Futsal begeistern“ können. Denn am Wochenende 14./15. Januar geht in der Harpstedter Spielhalle die erste offizielle Futsal-Kreismeisterschaft über die Bühne. Der Sieger qualifiziert sich automatisch für die Futsal-Niedersachsenmeisterschaft am 21. Januar in Braunschweig.

mar