TV Dötlingen erwischt gebrauchten Tag

Von: Sven Marquart

Teilen

Kein Durchkommen: Huntlosens Hendrik Pörtner (l.) wird von Harpstedts Matthes Barenbrügge geblockt. © Tamino Büttner

Landkreis – Aus dem Trio ist ein Duo geworden: Nach dem 1:1 des Ahlhorner SV beim VfL Wildeshausen II sind in der Fußball-Kreisliga nur noch der Harpstedter TB und der TV Munderloh ohne Punktverlust. Während sich Harpstedt mit 4:0 beim FC Huntlosen durchsetzte, fertigte Munderloh Liganeuling Bookholzberger TB mit 8:0 ab. Dessen Mitaufsteiger Beckeln Fountains musste beim 0:7 gegen den VfR Wardenburg ebenfalls Lehrgeld zahlen. Der TV Dötlingen erwischte einen komplett gebrauchten Tag und unterlag beim TV Jahn mit 1:6.

TV Jahn – TV Dötlingen 6:1 (1:0): „Das war gar nichts! Einfache Pässe, Ballannahme, Zweikämpfe – nichts hat geklappt“, haderte Markus Welz. Als „Paradebeispiel“ führte Dötlingens Trainer die Topchance von Johannes Ullerich an, der den Ball aus einem Meter Torentfernung neben den Pfosten setzte: „Das war Slapstick!“ Es wäre nach Jahns 1:0 (17.) durch Marc Pawletta der Ausgleich gewesen. Trotzdem war zur Halbzeit noch nichts verloren. Erst nachdem Alioune Badara Youm das 2:0 erzielt hatte (58.) brachen bei den Gästen alle Dämme. Okan Özcan (69./Foulelfmeter), Hannes Havekost (73.) und Pawletta (80.) erhöhten auf 5:0, ehe Enis Stublla Dötlingens Ehrentreffer gelang (89.). In der Nachspielzeit machte Martin Baumbach das halbe Dutzend voll 6:1 (90.+2). „Am Willen lag es nicht. Aber an diesem Tag hätten wir wohl gegen jede Mannschaft verloren“, seufzte Welz.

FC Huntlosen – Harpstedter TB 0:4 (0:3): „Dafür, dass uns eine ganze Reihe an Stammspielern gefehlt hat, haben wir es noch einigermaßen gut gemacht“, fand Huntlosens Trainer Georg Zimmermann. Allerdings leistete sich seine Crew immer wieder Fehler im Aufbauspiel, die Harpstedt eiskalt bestrafte. Ole Volkmer nach Vorarbeit von Mel Siegenthaler und Niklas Fortmann (9./33.) sowie Timo Höfken per Foulelfmeter (17.) sorgten für das 3:0. Die Führung hätte sogar noch höher ausfallen können, doch Julian Meyer, Volkmer, Fortmann und Höfken vergaben vor der Pause vier Hochkaräter. Im zweiten Abschnitt kam Huntlosen besser ins Spiel. Doch nennenswerte Chancen zur Resultatsverbesserung gab es nicht. HTB-Keeper Henrik Reineberg musste nur bei einem Schuss von Lyroy Schallock eingreifen, der den Ball aber nicht richtig getroffen hatte (75.). Zuvor hatte Onno Bolling die Kugel nach einem Eckstoß zum 4:0 über die Linie gestochert (63.). „Insgesamt ist der Sieg verdient. Gerade die erste Halbzeit war sehr gut, in der zweiten haben wir unsere Angriffe nicht mehr vernünftig ausgespielt – da waren wir ein bisschen ungenau“, sagte HTB-Coach Eckard Zunft. „Wir haben jetzt sieben Punkte. Neun hätte ich gerne gehabt, aber das ist trotzdem kein schlechter Start“, resümierte Zimmermann.

VfL Wildeshausen II – Ahlhorner SV 1:1 (0:1): VfL-Coach Selcuk Keyik hatte vor Marco Prießner gewarnt. Nach einem Ballverlust von Bennet Smolna war der ASV-Torjäger zur Stelle und jagte den Ball zum 1:0 in den Giebel – sein neunter Saisontreffer (35.). „Diese Qualität kann man nicht verteidigen“, meinte Keyik. Ansonsten habe seine Elf „nicht viel verkehrt gemacht“ und kompakt verteidigt. In der zweiten Halbzeit hatte Mihai-Andrei Nitu bereits den Ausgleich auf dem Fuß. Stattdessen mussten die Krandel-Kicker bis zur 84. Minute warten, bis Luke Berger nach Flanke von Marius Meier das verdiente 1:1 erzielte (84.). „Drei Tore in der Liga, zwei im Pokal – Luke macht sich bei uns gerade unverzichtbar“, lobte Keyik die 19-jährige Leihgabe aus dem Landesliga-Team. In der wilden Schlussphase hätte Chris Löwe fast noch das 2:1 besorgt. Auf der Gegenseite rettete dann zweimal das Aluminium für die Gastgeber.

Beckeln Fountains – VfR Wardenburg 0:7 (0:3): „Wir konnten unsere Ausfälle nicht kompensieren. Die, die gespielt haben, haben es gut gemacht. Ich kann ihnen das Bemühen und die Einstellung nicht absprechen“, sagte Beckelns Übungsleiter „Jupp“ Büsing. Maurice Harr (5.), Joachim Thees (16.), Lennart Schönfisch (45./Foulelfmeter), Benjamin Cordoni (51.), Nexhdet Berisha (64.) und Waldemar Kowalczyk (85./90.) schenkten den Gastgebern ein. „Bei zwei oder drei Treffern haben wir auch kräftig mitgeholfen“, erklärte Büsing. Die besten Chancen für sein Team vergaben Jonas Evers (2), Thorben Deepe und Lennart Lange.