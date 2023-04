Lukas Oltmanns hält beim Neerstedter 23:17-Erfolg überragend

Von: Jürgen Prütt

Teilen

„Der Bringer!“: Neerstedts Keeper Lukas Oltmanns hielt überragend. © Tamino Büttner

Neerstedt – Beim Handball-Verbandsligisten TV Neerstedt hatte Andreas Müller in der vergangenen Woche im Training den Fokus auf die Abwehr gelegt – und damit auf die richtige Karte gesetzt. Vor 40 mitgereisten Fans verbuchten die Grün-Weißen mit dem 23:17 (11:5) bei der HSG Seevetal/Ashausen zwei wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Seine Crew habe „alles wegverteidigt“, sagte Müller. Eine überragende Vorstellung bescheinigte der B-Lizenzinhaber seinem Keeper Lukas Oltmanns: „Lukas war der Bringer! Es hat sein bestes Spiel im Neerstedter Trikot unter meiner Regie abgeliefert.“

Von Beginn an hatten die Gäste HSG-Shooter Leon Petersen gut im Griff. Der Linkshänder der Gastgeber habe gegen die aufmerksame Abwehr des TV Neerstedt keine Akzente gesetzt, berichtete Müller. Überhaupt musste der Tabellenachte die Überlegenheit der Männer aus der Gemeinde Dötlingen anerkennen. „Wir haben das Geschehen kontrolliert und waren dem Gegner immer einen Schritt voraus“, lobte Müller. 24 Sekunden vor der Halbzeitsirene traf Jan Niklas Bruning für Neerstedt zum 11:5. Mit dem Ergebnis ging es wenig später auch in die Pause.

Im zweiten Abschnitt ackerten die Neerstedter in der Abwehr beherzt weiter. Max Hülsmann zeichnete für das 16:9 (42.) verantwortlich. Für „leichte Kopfschmerzen“ sorgten bei Müller zwischenzeitlich drei Rote Karten innerhalb von vier Minuten gegen Marcel Reuter (48.), Julian Hoffmann (50.) und Florian Schrader (52.). „Das war die Konsequenz für den hohen Aufwand, den wir in der Abwehr betrieben haben. Felix Hennken und Stjorven Schröder haben die Lücke in der Deckung aber klasse geschlossen“, lehnte sich Neerstedts Trainer recht schnell wieder entspannt zurück. Allerspätestens beim 21:15 (56.) durch Hennken war der Drops gelutscht.

Begeistert zeigte sich Müller über den Support von der Tribüne. „Vor, während und nach der Partie – die Halle war fest in unserer Hand.“ Auf eine ähnliche Unterstützung zählt der Bookholzberger auch am kommenden Samstag, 22. April, 19.30 Uhr, im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten TV Schiffdorf. „An guten Tagen können wir gegen jeden Gegner der Liga mithalten. Warum soll nicht auch gegen Schiffdorf etwas Zählbares dabei herausspringen?“

Stenogramm HSG Seevetal/Ashausen – TV Neerstedt 17:23 (5:11) HSG Seevetal/Ashausen: Kölln - B. Heinzelmann (2), F. Heinzelmann, Holm (6/3), Todorski, Keßler, Petersen (6), Korn, Haberer, Garbe (3), Fieritz, Bode TV Neerstedt: Krause, Oltmanns - Ch. Steenken, Schrader (1), Marcel Reuter (1), Hoffmann (4/4), Bruning (5), Schröder, Auffarth (3), Hennken (3/1), Hülsmann (5), Kunz (1) Siebenmeter: HSG 5/3, TVN 5/5 Zeitstrafen: HSG 2, TVN 5 Schiedsrichter: Thomas Reske/Markus Straten Besondere Vorkommnisse: Rote Karten ohne Bericht für die Neerstedter Marcel Reuter (48./Kopftreffer), Julian Hoffmann (50./dritte Zeitstrafe) und Florian Schrader (52./Schubsen in der Luft)