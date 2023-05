TV Brettorf und Ahlhorner SV kehren mit 2:2 Punkten aus Berlin zurück

Von: Sönke Spille

Sieg und Niederlage: Angreifer Hauke Rykena und seine Teamkollegen vom TV Brettorf sind mit einer ausgeglichenen Bilanz in die Feldsaison 2023 gestartet. © Sven Marquart

Brettorf/Ahlhorn – Im Gleichschritt sind die Erstliga-Faustballer des Ahlhorner SV und TV Brettorf in die Feldsaison gestartet. In Berlin gewannen beide Mannschaften jeweils gegen den VfK 01 Berlin und mussten sich gegen die Berliner TS geschlagen geben. In der Tabelle rangiert der ASV dank eines mehr gewonnenen Satzes knapp vor dem TVB.

Berliner TS – TV Brettorf 5:2 (11:9, 11:9, 6:11, 7:11, 11:7, 11:8, 11:8): „Wir sind mit recht vielen Fehlern gestartet, hatten aus der Angabe und im Rückschlag Probleme“, berichtete Brettorfs Angreifer Hauke Rykena, der sich die Aufgaben in der Offensive mit Vincent Neu teilte. Dazu setzte Coach Klaus Tabke auf Hauke Spille, Tom Hartung und Malte Hollmann in der Defensive. „Ab dem dritten Satz standen wir dann richtig gut, haben das auch in Satz vier fortgeführt“, sagte Rykena. Doch der 2:2-Ausgleich gab nicht den erhofften Rückenwind. Stattdessen spielte Timon Lützow im Berliner Angriff immer stärker auf. „Er hat den Turbo eingeschaltet und uns mit vielen langen Bällen vor Probleme gestellt“, schilderte Rykena. Brettorf gelang es auch bei abgewehrten Bällen nicht, den nötigen Druck zu erzeugen.

VfK 01 Berlin – TV Brettorf 1:5 (6:11, 11:8, 7:11, 8:11, 8:11, 9:11): Mit der Niederlage standen die Schwarz-Weißen einen Tag später ein wenig unter Zugzwang. „Wir wollten das Spiel unbedingt gewinnen, um immerhin die zwei Punkte auf der Rückfahrt dabei zu haben“, sagte Hauke Rykena. In der Abwehr ersetzte Youngster Elias Borchers den angeschlagenen Kapitän Malte Hollmann. Brettorfs 1:0-Satzführung konterten die Hauptstädter zum Ausgleich. „Wir hatten bei starkem Gegenwind massive Probleme mit dem ersten Ball“, erzählte Rykena: „Wir haben den Ball nicht vernünftig nach vorne gebracht, waren im Rückschlag zu fehlerbehaftet.“ Danach fing sich das Team von Klaus Tabke aber, feierte am Ende einen ungefährdeten Erfolg. „Auch wenn unser Spiel noch recht durchwachsenen war, ist uns ein deutlich besserer Spielaufbau gelungen. Die zwei Punkte waren eigentlich zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Es war ein verdienter Sieg“, erklärte Rykena.

VfK 01 Berlin – Ahlhorner SV 2:5 (11:6, 11:8, 8:11, 7:11, 8:11, 13:15, 7:11): Mit einem 0:2-Satzrückstand waren die Ahlhorner in ihr Berlin-Wochenende gestartet – Erinnerungen an die verkorkste Hallenrunde wurden wach. Doch der ASV zeigte eine starke kämpferische Leistung und fand sich auf dem nassen Boden mit zunehmender Spieldauer immer besser zurecht. „Die ersten beiden Sätze waren fast ein reines Angabenspiel. Da hat man aber schon gemerkt, dass es ein enges Spiel werden könnte“, meinte ASV-Spielertrainer Tim Albrecht. Insbesondere Schlagmann Jan Hermes, der mit Ole Kaltenhauser im Angriff spielte, hielt sein Team mit starken Angaben in der Partie. Das setzte Hermes auch im weiteren Spielverlauf fort, in dem die ASV-Defensive um Tim Albrecht, Andrej Macht und Anton Brod immer besser Zugriff auf die Bälle von VfK-Schlagmann Sebastian Kögel fand. „Dass wir die Bälle in den Griff bekommen haben, war die halbe Miete“, sagte Albrecht: „Alle haben gut mitgearbeitet.“

Berliner TS – Ahlhorner SV 5:3 (9:11, 11:3, 8:11, 11:9, 14:12, 11:3, 14:15, 11:8): Wie schon am Vortag lieferten die Ahlhorner dem Konkurrenten ein Duell auf Augenhöhe. Timon Lützow zeigte dabei erneut starke Schläge. „Wir hatten mit Jan Hermes aber einen, der es richtig gut gemacht und ihm Paroli geboten hat“, sagte Albrecht. So hielt der ASV die Begegnung lange offen, führte sogar mit 1:0 und 2:1. Fast wäre es dem Team aus der Gemeinde Großenkneten sogar gelungen, den Entscheidungssatz zu erzwingen. „Im achten Satz war deutlich mehr drin. Wir haben lange geführt, es aber leider nicht geschafft, den Sack zuzumachen“, konstatierte Albrecht: „Timon Lützow hat am Ende den Unterschied gemacht.“ Trotz der Niederlage war die Stimmung im Ahlhorner Lager auf der Rückfahrt bestens. „Es war ein super Wochenende“, sagte Albrecht: „Wir haben ein dickes Ausrufezeichen gesetzt und gezeigt, dass wir ein richtig unangenehmer Gegner sein können, den es erst einmal zu schlagen gilt.“